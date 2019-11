5 razloga zašto angažirati agenciju za prodaju vaše nekretnine

Kupci i prodavatelji su na različitim stranama kada je riječ o prodaji nekretnine. Što jedan nastoji postići je najčešće potpuno suprotno od onoga što želi druga strana – kupac nastoji proći što povoljnije, a prodavatelju je uvijek premalo, to je sasvim prirodno. A ipak, njihov cilj je isti – prodaja/kupnja nekretnine

2. VJEŠTINE PREGOVARANJA

Zapamtite da je vaš agent plaćen samo ako vi dobijete najvišu moguću cijenu za svoju nekretninu.

Agenti su uvježbani da pregovaraju, njihovo iskustvo u tome je veliko i svakodnevno. Oni znaju koje metode najčešće funkcioniraju a koje ne, većinu su ih u svojoj karijeri isprobali. I najvažnije, nisu emocionalno uključeni i subjektivni razlozi im ne umanjuju sposobnost da jasno sagledaju situaciju.

Mnogi smatraju da je direktno pregovaranje s kupcem/prodavateljem transparentnije i da svatko može najbolje sam zastupati vlastite interese. Mogli bismo se i složiti s time pod uvjetom da su obje strane u transakciji razumne osobe koje se međusobno dobro razumiju i slažu. Nažalost, najčešće nije uopće tako i vaš agent je tu tampon zona među svim stranama u procesu.

Vrlo često se nađem u ulozi “lošeg policajca” i na taj način mogu spriječiti da međusobni animoziteti i neslaganja ubiju dogovor. Imajte na umu da se dešava da prodavatelj odbije dobru ponudu samo zato što im se kupac nije svidio. Imajući posrednika u procesu kupoprodaje međusobna interakcija kupca i prodavatelja svedena je na minimum i puno je manja mogućnost da se takve stvari događaju i da stvari postanu osobne.

3. KOLIKO VAŠA NEKRETNINA ZAISTA VRIJEDI

Odrediti početnu cijenu nekretnine najvažnija je stvar za dobru i brzu prodaju. Cilj vam je dobro postaviti cijenu u startu kako bi privukli prave kupce i smanjili vrijeme provedeno na tržištu. Trebate nekoga tko je objektivan i tko će vam reći istinu a ne ono što želite čuti.

Vi možda točno znate koju cijenu želite dobiti za svoju nekretninu ali agent će znati koliko je to realno. Možete usporediti slične nekretnine na oglasniku i vidjeti koja je njihova tražena cijena, čuli ste od susjeda za koliko je on prodao svoj stan no to najčešće nisu pouzdane informacije. Vaš agent će znati što se zadnje u vašoj ulici zaista prodalo i po kojoj cijeni, što se planira graditi u vašem susjedstvu i po kojoj će se cijeni prodavati, informacije do kojih bi vama bilo puno teže doći a vrlo su važne za pozicioniranje vaše nekretine na tržištu s ciljem što brže prodaje po najvišoj mogućoj cijeni.