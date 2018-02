Zagrijavanje za ZagrebDox: tri lanjska hita i tri premijere uoči festivala

ZagrebDoxa ove godine donosi program Zagrijavanje, koji će se uoči festivala održati od 16. do 18. veljače u kinu Kaptol Boutique Cinema. Trodnevni program donosi tri najzanimljivija naslova s prošlogodišnjeg festivala i tri premijerna filma s festivala koji tek predstoji, a među kojima su dva iz međunarodne konkurencije i jedan iz programa Happy Dox, najavljuju organizatori festivala koji se održava od 25. veljače do 4. ožujka u kinu Kaptol Boutique Cinema u Zagrebu

h

Prošlogodišnji naslovi uključuju tri filma. Pričest (Communion) Anne Zamecke u kojem se kroz svakodnevicu djevojčice iz disfunkcionalne obitelji otkriva ljepota odbačenih, snaga slabih i potreba za promjenom kad se to čini nemoguće. Film je otvorio prošlogodišnji ZagrebDox, a u međuvremenu je osvojio i nagradu Europske filmske akademije za najbolji europski dokumentarac 2017. godine. Film Sve te neprospavane noći (All These Sleepless Nights) poljskog redatelja Michala Marczakog ispituje granice dokumentarnog filma kroz prikaz varšavskog nekonvencionalnog noćnog života i odrastanje dvojice iskrenih, no ipak stereotipnih mladića. Zemlja prosvijetljenih (The Land of the Enlightened) izuzetno je filmsko putovanje kroz ljepote ratom izmučenog Afganistana belgijskog redatelja Pietera-Jana De Puea.