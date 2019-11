Osvojite knjigu 'Autobiografija Luka Modrić - Moja igra' Roberta Matteonija

Najbolji nogometaš svijeta, igrač koji je postao uzor milijunima. U priči koja nadahnjuje

U prodaji od 4.11. u svim knjižarama, Spar i Interspar trgovinama te na kioscima Tiska.

Luka Modrić ušao je u nogometnu povijest kada je 2018. godine osvojio ono što nitko prije njega nije – sve četiri najprestižnije svjetske nagrade za najboljeg igrača svijeta u istoj godini – Zlatnu loptu Svjetskog prvenstva, FIFA-in The Best, Nagradu UEFA-e i Ballon D’Or. Prije toga, kao kapetan i najbolji igrač odveo je Vatrene do srebra na Svjetskom prvenstvu u Rusiji i učinio sve nas dijelom povijesti. Ovaj samozatajni igrač čiji je put od djetinjstva u izbjeglištvu do svjetskog nogometnog vrha bio popločan kontinuiranim sumnjama i nepovjerenjem, konačno je osvojenim trofejima s Realom i reprezentacijom doživio da mu ime bude upisano u panteonu pobjednika.

Poznat kao čovjek od malo riječi, u svojoj životnoj ispovijesti Luka po prvi put otkriva brojne nepoznate detalje iz svog djetinjstva, opisuje nogometne početke, razotkriva pozadinu svih ključnih trenutaka u Dinamu, Tottenhamu i Real Madridu, te donosi svoj osobni pogled na vrhunac svoje karijere – dramatičan put do spektakularnog finala u Rusiji. O čemu je razmišljao u prijelomnim utakmicama, o svom odnosu s ključnim igračima i trenerima, o osjećaju koji ga stalno goni na teren, ali i najvažnijim osobnim trenutcima, ljubavi, obitelji, gubitcima, doznajemo u priči čovjeka koji je došao do vrha s namjerom da na njemu ostane.

Promišljen razigravač, nogometni maestro, kako ga mnogi nazivaju, rođen sa žarom da se dokaže i vodi, odgojen skromno i radišno, s pravom dozom inata i vjere u sebe, Luka Modrić danas je simbol odlučnosti i ustrajnosti, a njegova životna priča inspiracija za sve koji je žele čuti. Kad ti kažu: nisi dobar, ti odšuti, primi, razradi i vrati se na teren odlučniji i snažniji da dokažeš kako nisu bili u pravu. Ali ne zbog njih, nego zbog sebe i igre same.

Knjigu su preporučili:

'Njegovo, s njegovim i naše, Svjetsko prvenstvo 2018. i povijesni pothvat, svjedoči nam i daje kapetana koji se na totalnom izmaku snaga, u posljednjim sekundama produžetaka, kroz preguste Ruse, probija u trku od centra do šesnaesterca, ne bi li poslao jasnu poruku – poruku potpunog davanja. Poruku pobjede i pristupa. Poruku vrijednosti. I ta je poruka prava zastava čovjeka Luke Modrića. […] Dvije ga riječi, vjerujem, najbolje opisuju: skromni genije.' Zvonimir Boban

'Kad analiziramo njegovu karijeru, pogotovo uzevši u obzir njegovu osobnu povijest i najranije djetinjstvo, on je dokaz da talent nadjačava mišiće. Luka Modrić sjajan je uzor svim mladim igračima, bez obzira na visinu, stas i snagu. Imam samo najljepše želje za čovjeka koji je pobijedio sve argumente vezane za tjelesnu građu tako što je pokazao da jednostavno zna igrati!' Sir Alex Ferguson

'Kad pročitate njegovu priču, razumjet ćete kako uspjeti u životu unatoč teškoćama i predrasudama na koje nailazite.' Gareth Bale

'Igrajući uz Luku vrlo sam rano shvatio o kakvom je nogometnom geniju riječ. U ovoj knjizi saznao sam više o mukotrpnom putu koji je moj veliki prijatelj morao prijeći kako bi došao do vrha. To mogu samo najjači.' Karim Benzema

'Luka je divan igrač, talentiran i odgovoran. U igri postaje bjelodano da je usto i velik čovjek jer uvijek stavlja ekipu na prvo mjesto. Pročitavši njegovu autobiografiju, jasnije mi je kako je uspio postati najbolji na svijetu, a i dalje ostati onaj isti skroman dečko.' Raphaël Varane

'Lukina životna i nogometna priča oduzima dah. Emocije su srž ove priče.' Marcelo

IZ KNJIGE:

Promašim li, a Danci pogode za 3 : 1, bit će gotovo nemoguće vratiti se. Pa nije moguće da promašim dva jedanaesterca u tako kratkom i važnom vremenu. Nikad se ne bih oslobodio tog groznog osjećaja. Bio sam miran kad sam drugi put namjestio loptu na bijelu točku. Točku na kojoj se sve može prelomiti. Na štitu ili s njime. U glavi sam tog trenutka jak, uvjeren sam da ću pogoditi. Kad sam krenuo, krajičkom oka vidio sam da je otišao udesno prije šuta i pucam po sredini. Ušla je! Blizu njegovih ispruženih nogu, ali mreža se koprca! Laknulo mi je, barem na trenutak. Vraćam se prema centru, i tada ljutito sam sebi rukom odgurujem glavu. Zašto tako nisi pogodio u 116. minuti?!

[…] Tradicija je u reprezentaciji da u krugu prvo izbornik kaže svoju završnu riječ, a potom i kapetan. Nakon toga kapetan uzvikne: ‒ Iznad svih – i momčad zajedno uzvrati: Hrvatska! No, ovaj sam put osjetio potrebu nešto posebno reći momčadi. ‒ Danas igramo za nas, naše obitelji, djecu, za one s kojima smo zajedno proživjeli sve patnje koje smo prolazili. Ova utakmica je naše finale! Garantiram vam, ako prođemo, idemo do finala!

BILJEŠKA O AUTORIMA:

LUKA MODRIĆ (Zadar, 1985.) hrvatski je profesionalni nogometaš koji igra za klub Real Madrid na poziciji veznog igrača i kapetan je hrvatske nogometne reprezentacije. Nogometnu je karijeru započeo u NK Zadar, a prve naslove državnog prvaka osvojio je s Dinamom Zagreb. Nakon četiri godine u Tottenhamu nastavio je karijeru u Real Madridu, koja je kulminirala osvajanjem petnaest trofeja od kojih četiri Lige prvaka. Modrića smatraju jednim od najboljih midfield igrača današnjice i jednim od najvećih hrvatskih igrača svih vremena. Godine 2018. postao je prvi nogometaš na svijetu koji je u istoj godini osvojio četiri najprestižnije zlatne nagrade za najboljeg igrača: Zlatnu loptu Svjetskog prvenstva, nagradu FIFA-e za najboljeg nogometaša, UEFA-inu nagradu za najboljeg igrača i Ballon D’Or France Footballa. Među nagradama i trofejima ističu se još i tri UEFA-ina Superkupa, četiri osvojena FIFA-ina svjetska klupska prvenstva, nagrada za najboljeg veznog igrača Lige prvaka, najboljeg igrača svjetskog klupskog prvenstva i nagrada za najboljeg sportaša svijeta u izboru Međunarodnog udruženja sportskih novinara. Oženjen je Vanjom Modrić (rođ. Bosnić) i otac je troje djece. Moja igra njegova je prva knjiga.

ROBERT MATTEONI (Pula, 1962.) kolumnist je, autor, urednik i jedan od najistaknutijih sportskih novinara u Hrvatskoj. Igrao je aktivno nogomet u NK Istra, a nakon toga obavljao više dužnosti u sportskim institucijama. Istodobno s nogometnom karijerom počeo se baviti sportskim novinarstvom i uskoro postao profesionalni sportski izvjestitelj. Pisao je za najveće hrvatske novine i časopise poput Večernjeg lista, Vjesnika i Sportskih novosti, gdje je od 2011. godine član Uredničkog kolegija. Od 1994. godine kao reporter i komentator prati hrvatsku nogometnu reprezentaciju, a izvještavao je sa tri svjetska I tri europska prvenstva. Usto je izvještavao s brojnih kvalifikacijskih i prijateljskih utakmica hrvatske reprezentacije širom svijeta, a specijalizirao se i za praćenje talijanskog nogometa i europskih klupskih natjecanja. Član je Međunarodnog udruženja sportskih novinara (AIPS), a od 2017. godine član žirija novinara u izboru FIFA THE BEST. Godine 2009. primio je HZSN-ovo Priznanje za kolumnista godine, a godine 2012. posebno priznanje Saveza sportova grada Pule za doprinos razvoju sporta.

Čitateljima tportala darujemo jedan primjerak knjige 'Autobiografija Luka Modrić - Moja igra' Roberta Matteonija, a dobitnik će biti objavljen u petak, 8. studenog.