HTZ-u novo priznanje, ovoga puta za promotivni video 'Ambasadori hrvatskog turizma'

Promotivni video Hrvatske turističke zajednice (HTZ), 'Ambasadori hrvatskog turizma', s poznatim hrvatskim sportašima i umjetnicima, osvojio je na 7. Zagreb TourFilm Festivalu glavnu nagradu u kategoriji 'Najbolji hrvatski turistički film'

Ove godine je u Las Vegasu promotivni video HTZ-a, odlukom američkog stručnog i predstavničkog žirija Citizine Networksa i National Association of Broadcasters (NAB), osvojio i prestižnu nagradu 'Travel Video Awards' u kategoriji 'Best Video by a Tourism Organization'. Osim stručnog žirija, promotivni video prepoznala je i publika koja je u online glasovanju hrvatski promotivni turistički spot proglasila najboljim turističkim promotivnim spotom za 2017. godinu.

Zadovoljstvo osvajanjem nagrade na Zagreb TourFilm Festivalu istaknula je Barbara Mesić, glavna savjetnica ministra turizma Garija Cappellija.