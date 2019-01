Hrvatski glumci u remakeu slavnog filma 'Leptir'

Film "Leptir", popularna zatvorska priča utemeljena na istinitim događajima u kojoj su zapamćene uloge ostvarili Steve McQueen i Dustin Hoffman, dobila je novu verziju u kojoj glume i hrvatski glumci, a koja se u domaćim kinima počinje prikazivati 3. siječnja

Radnja prati obijača sefova zvanog Leptir (po tetovaži na prsima) koji za lokalnog gangstera ukrade malo bogatstvo u dijamantima. Pritom napravi kobnu grešku - skupocjenu ogrlicu ne preda šefu mafije, već je poklanja svojoj djevojci. Iz osvete mafijaš mu namjesti ubojstvo zbog čega Leptir dobiva doživotnu zatvorsku kaznu. Na brodu do kažnjeničke kolonije upoznaje blagog krivotvoritelja novca s kojim sklapa pakt i kuje plan o bijegu.

U glavnim ulogama su Charlie Hunnam (Kralj Arthur: Legenda o maču, Izgubljeni grad Z), Rami Malek ("Mr. Robot", Bohemian Rhapsody), Eve Hewson (Most špijuna, Robin Hood), Roland Moller (Skyscraper, Atomska plavuša), Yorick van Wageningen (Muškarci koji mrze žene, The Resurrection of the Bastard) i Tommy Flanagan (Čuvari Galaksije vol. 2, TV serija Osveta).

Uz holivudske zvijezde u filmu su i Slavko Sobin, Goran Navojec i Luka Peroš.

Za film, koji je sniman 2016. u Srbiji, Crnoj Gori i Malti, producenti su željeli da bude drugačiji od originala, ali da ne izgubi integritet priče. "Odajemo počast originalu na mnoge načine, ali istodobno imamo suvremeni pristup", objasnio je producent filma Joey McFarland, koji potpisuje i produkciju "Vuk s Wall Streeta" te krimi drame "Čelična pravda".