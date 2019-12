Elizabeth Hurley: 'Matthew McConaughey najbolje se ljubi'

Glumica Elizabeth Hurley otkrila je da se njen najbolji filmski poljubac odigrao prije dva desetljeća.

Slavna glumica i manekenka kazala je u emisiji 'Watch What Happens Live With Andy Cohen' i otkrila da joj je omiljeno maženje na setu bilo s Matthewom McConaugheyjem, s kojim je glumila u filmu ‘EDtv’ Rona Howarda 1999. godine.