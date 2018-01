Sestra i brat snimili sjajnu plesnu kompilaciju

Imaju li ovi klinci budućnost u plesu? O, da! Još itekako!

Imamo odličnu kompilaciju za sve one koji vole ples i prošlogodišnje muzičke hitove. Sestra i brat na snimci izveli su niz sjajnih plesnih koreografija uz pjesme poput 'Shape of You', 'Humble' i, naravno, neizbježni 'Despacito'.