View this post on Instagram

Tesla! Burrito 🌯! Best blanket EVER for this trick 🔥👌🤣 #teslatricks #dogtraining #aussiesdoingthings #dogtricks #dogsofnetflix . . . #dogsofinstagram #dog #dogsofinsta #pupsofinstagram #miniaussie #austrailianshepherd #bluemerle #miniaussie #bluemerleaussie #aussiepuppies #americanshepherd #wigglebutt #aussiesofinstagram #miniaussiesofinstagram #dogtraining #aussiesdoingthings