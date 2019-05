'Cijena kvadrata u Splitu narasla je u nebo i grad rapidno gubi stanovništvo'

Kandidati za EU izbore koalicije Zelene ljevice koju čine politička platforma Možemo!, Nova ljevica i ORaH u subotu su na štandu u Marmontovoj razgovarali sa Splićanima i održali konferenciju za medije na kojoj su rekli kako je jedan od problema Splita, koji gubi stanovnike, nerješavanje problema stanovanja

Dragan Markovina iz Nove ljevice je kazao da Split 'grca u problemima' o kojima oni govore kroz cijelu europsku kampanju.

'Split je grad koji danas živi u monokulturi turizma, koji živi pred raspadom i gubitkom javnih sadržaja i javnog prostora i koji se nalazi u situaciji da su čitavi dijelovi grada – od stare gradske jezgre preko Bačvica - manje-više izgubljenog lokalnog stanovništva i gdje sve ide na ruku velikim stranim investitorima', rekao je Markovina.

Dodao je da se zadnji takav pokušaj, nakon što su Bačvice već gotovo apartmanizirane u potpunosti, događa s Master planom Istočne obale.

'To je po ne znam koji put pokušaj da se s Istočne obale ukloni željeznički i autobusni kolodvor i nešto što je namijenjeno stanovnicima i otoka i Splita pretvori u izdvojeni hotelski resort. Mislimo da je grad Split zahvaljujući tome ušao u situaciju da mu je cijena kvadrata apsolutno narasla u nebo, da on rapidno gubi stanovništvo. To uostalom pokazuju popisi stanovništva. Ljudi ne mogu sebi priuštiti stan ovdje. Nekretnine su jako skupe i odlaze u okolne općine', naglsio je Markovina.