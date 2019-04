Amsterdamska koalicija predstavila dio programa za eurozonu i proširenje EU

Predstavnici Amsterdamske koalicije u nedjelju su u Rijeci predstavili dio svoga programa koji se odnosi na zastupanje vrijednosti tolerancije, slobode i jednakosti te na proširenje EU i ulazak Hrvatske u eurozonu, poručivši kako ta koalicija želi biti lice napredne Hrvatske

"Naša lista je najbolja, jer njeguje vrijednosti koje predstavljaju Europu - mir i stabilnost, blagostanje i napredak, poštivanje ljudskih prava i sloboda, obrazovanje - za to se borimo", naglasila je.

"U Amsterdamskoj koaliciji nismo odustali od vrijednosti boljeg života, vjerujemo da se možemo istrgnuti iz okova korupcije i nesposobnosti. Nikome nećemo dozvoliti da Hrvatsku pretvori u narodnjački klub, želimo biti lice napredne Hrvatske, a to i jesmo," poručila je Anka Mrak Taritaš.

Ustvrdio je i kako NATO ima puno posla izvan EU te da u koaliciji smatraju da bi Europa trebala više poraditi na obrambenoj i sigurnosnoj politici. "Migranti vide EU kao mjesto gdje se živi dobro, no to nosi i neke probleme, na granici sa Slovenijom povučena je žilet žica, a to ne ne bi smjelo događati", rekao je Beljak. Dodao je i kako nikada prije granica nije izgledala kao konc-logor te da će se boriti protiv takvog ponašanja susjeda. Beljak glavnim krivcem za "sve loše u ovoj državi, pa i za skretanje s puta" drži HDZ.

Govoreći o predstojećim europarlamentarnim izborima, šef HSS-a je rekao kako će tri liste sigurno proći - HDZ-ova, SDP-ova i lista Amsterdamske koalicije, a da ostali, koji prvi puta izlaze na EU izbore možda budu negativno iznenađeni.

Istarski župan i nositelj liste za EU parlament IDS-ovac Valter Flego istaknuo je da je tema proširenja EU i tema sigurnosti, mira i stabilnosti. Europa ima nedostataka, birokratizirana je, ali je prije svega projekt mira, a naš je strateški interes da zemlje u okruženju uđu u EU - Srbija, BiH, Crna Gora i Sjeverna Makedonija. One moraju ispuniti svoje zadaće uskladiti se s europskom pravnom stečevinom, a mi moramo rješiti otvorena pitanja s tim zemljama, kazao je Flego naglasivši da je politička sigurnost preduvjet ekonomskog napretka.