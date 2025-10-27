Crni vikend pun prekršaja: Najbrži vozio 248 km/h, najpijaniji imao 3,5 promila

Od najtežih prekršaja policija je, pored 1918 slučaja prebrze vožnje, zabilježila 603 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 467 vožnji pod utjecajem alkohola te 220 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje.

Ravnateljstvo policije ističe da je najveća prekoračena brzina od 248 kilometara na sat izmjerena na području Policijske uprave zadarske, dok je na području Policijske uprave varaždinske izmjerena najveća koncentracija alkohola od 3,5 promila.

Uz to, policija je tijekom vikenda zaustavila i 10 ponavljača najtežih prekršaja koji su počinili isto toliko novih prekršaja. Iz tog razloga pet vozača je zadržano u prostorijama policije, a protiv pet vozača je proveden žurni prekršajni postupak prilikom čega je policija predložila određivanje maksimalnih kazni.