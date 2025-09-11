USKOK pokrenuo istragu zbog muljaže oko drvne građe

USKOK je izvijestio da je pokrenuo istragu protiv šest osoba zbog kaznenih djela oko prodaje drvne građe i objavio detalje za što ih sve tereti

USKOK je, na temelju kaznenih prijava Samostalnog sektora za financijske istrage Porezne uprave i Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske, donio rješenje o provođenju istrage protiv šestorice hrvatskih državljana (1975., 1993., 1979., 1999., 1964., 1973.) i jednog trgovačkog društva zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine, pranja novca te pomaganja u počinjenju kaznenog djela utaje poreza ili carine, a sve u sastavu zločinačkog udruženja.

Osnovano se sumnja da su, u razdoblju od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2023. u Zagrebu, Vrbovcu, Bjelovaru, Draganiću i drugim mjestima u Hrvatskoj, I. okr. kao odgovorna osoba i stvarni voditelj poslovanja VII. okr. trgovačkog društva (dalje: TD) i II. okr. kao odgovorna osoba i stvarni voditelj poslovanja više trgovačkih društava koja su sudjelovala u lancu fiktivnog fakturiranja, povezali u zajedničko djelovanje III., IV., V. i VI. okr. kao odgovorne osobe ili voditelje poslovanja više društava te druge zasad nepoznate osobe, odredivši kao cilj zajedničkog djelovanja stjecanje znatne nepripadne imovinske dobiti za sebe i druge uskratom dužnih davanja Državnom proračunu Republike Hrvatske (dalje: proračun), neosnovanim umanjenjem osnovice za obračun PDV-a na strani VII. okr. TD-a, uključivanjem u tu svrhu u lanac prometa više društava, kao i društva koja ne obavljaju stvarne poslovne aktivnosti. >>> Cure detalji velike USKOK-ove akcije, Hrvatske šume i na meti EPPO-a, oglasila se policija Tako su, prema nalozima I. i II. okr., kako bi prikrili činjenicu da je VII. okr. TD drvnu masu namijenjenu daljnjoj prodaji fizičkim i pravnim osobama u Hrvatskoj i inozemstvu nabavilo putem fizičkih osoba koje nisu u sustavu PDV-a ili na nezakonit način te prikazali kao da je bilo stvarnog prometa robe između VII. okr. TD-a i s njime povezanog društva, stvorivši time podlogu za odbitak pretporeza zbog obveze PDV-a koji bi proizlazio iz prodaje drvne građe stvarnim kupcima VII. okr. TD-a, organizirali prividnu nabavu robe za VII. okr. TD putem lanca prividnih dobavljača u kojima su odgovorne osobe i stvarni voditelji poslovanja ispostavljali nevjerodostojne račune s iskazanim PDV-om po kojima su vršene neosnovane novčane doznake. Slijedom toga su II. do VI. okr., u ime više društava izrađivali nevjerodostojne izlazne fakture u kojima su neistinito prikazivali da su društva kojih su odgovorne osobe i stvarni voditelji poslovanja stvarni dobavljači robe VII. okr. TD-u i drugom povezanom društvu, iako su znali da to nije istina. Računi su sadržavali i iznose obračunate na ime PDV-a koji sukladno zajedničkom planu, nisu trebali biti uplaćeni u korist proračuna. Računi su potom po nalogu I. i II. okr. plaćeni, iako su znali da ne održavaju stvarno nastale poslovne događaje.

Potom su, po nalogu I. i II. okr., takvi sporni računi evidentirani u knjigama ulaznih računa poreznog obveznika VII. okr. TD-a, kao i povezanog društva, na temelju kojih je u prijavama PDV-a poreznih obveznika društava pod njihovom upravljačkom kontrolom, iskazivan odbitak pretporeza, dok su I. i II. okr. po uplatama ispostavljenih nevjerodostojnih računa s iskazanim PDV-om izvršenim na račune društava navodnih dobavljača VII. okr. TD-a i povezanog društva, kao i po uplatama kupaca izvršenim na ime plaćanja drvne mase prodane krajnjim kupcima na domaćem i inozemnom tržištu, raspolagali s tim novčanim sredstvima na način da su ih dijelom koristili za podmirenje obveza prema dobavljačima, dijelom ih transferirali na račune društava pod njihovom upravljačkom kontrolom radi daljnjih ulaganja, a I. do VI. okr. su preostali novac s računa navedenih društava, osobno ili posredstvom osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima po računima društava kojima su u stvarnosti upravljali, podizali u gotovini.

