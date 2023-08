U Zagrebu se zapalio napušteni objekt, gasilo ga 20 vatrogasaca

Uzrok požara utvrdit će se očevidom, a kako neslužbeno doznaje HRT, napuštenu baraku uz Savsku cestu je kao prenoćište koristio stariji muškarac.

'Došlo je do požara napuštenog objekta, odnosno dva spojena objekta. Došlo je i do požara krovišta koji se proširio na drugi objekt. Požar smo stavili pod kontrolu, sad se vrši raskapanje, ima dosta izdimljavanja jer je to napušteno. Ima unutra i puno smeća te napuštenih stvari. Mi smo brzom intervencijom spriječili dalje širenje', rekao je Domagoj Crnić, zapovjednik smjene JVP-a Grada Zagreba.