Stručnjak o tragediji u Kninu: Da ta bomba padne s visine na bilo što, neće eksplodirati

Riječ je o bombi M-75, najpoznatijoj ručnoj bombi s naših prostora. Poznata i kao "kašikara", ostavlja iza sebe stravične posljedice.

"Radi se o ručnoj bombi iz arsenala bivše JNA. Bomba je konstruirana početkom 70-ih godina, ušla je u uporabu 1975. tako da je i ona nosi oznaku M75", rekao je sudski vještak za oružje i balistiku Rade Stojadinović za Dnevnik.hr.

Bomba ima upaljač udarnog tipa. Do detonacije dolazi u svega tri do četiri sekunde. "Ova bomba je namijenjena za vojnu uporabu. Jasno, civilima ne smije biti dostupna, ali nažalost, zbog Domovinskog rata, još dosta građana ima te bombe u posjedu. I, evo, dogodio se nesretan slučaj. Osoba je aktivirala na neki način bombu i to u zatvorenom prostoru i posljedice su strašne", rekao je voditelj protueksplozivne službe Tomislav Vukoja.