Snimka zlostavljanja maloljetnika iz Zagreba kruži mrežama. Policija: Istražujemo sve

PU zagrebačka potvrdila je u srijedu navečer da je zaprimila dojavu i provodi izvide kako bi se utvrdile okolnosti i vrijeme nastanka videosnimke međuvršnjačkog nasilja koja je ponovno potaknula raspravu u javnosti o zlostavljanju među mladima
Snimka, koja se počela širiti društvenim mrežama, prikazuje verbalno zlostavljanje maloljetnika na školskom igralištu u Zagrebu, uz prijetnje fizičkim nasiljem. Prema dostupnim informacijama, radi se o još jednom u nizu slučajeva vršnjačkog nasilja koji su izazvali zabrinutost javnosti i institucija.
Iz Policijske uprave zagrebačke poručuju kako djeluju odmah po zaprimljenoj informaciji, bez obzira na izvor dojave.
„PU zagrebačka postupa povodom svake zatražene intervencije glede nasilja, nevezano radi li se o javnom pogovoru, prijavi fizičke osobe, dojavi odgojno-obrazovne ustanove ili informaciji prikupljenoj operativnim radom“, navodi se u odgovoru PUZ-a na upit Hine.
Dodaju da kada je riječ o djeci, postupanje zahtijeva dodatnu pažnju.
„Kad se radi o zaštiti djece, policijski službenici postupaju posebno obazrivo jer se radi o zaštiti ranjivih žrtava te se poduzimaju sve potrebite mjere i radnje s ciljem zaštite žrtava i procesuiranja počinitelja, a u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom. Policija po saznanjima o ovakvim i sličnim događajima žurno intervenira i poduzima sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti u suradnji sa svim tijelima koja sudjeluju u postupku zaštite dobrobiti maloljetnih i žrtava i počinitelja“, ističu iz PUZ-a.
Upozoravaju i na dodatnu štetu koju može uzrokovati daljnje širenje snimki nasilja putem društvenih mreža, što dodatno viktimizira žrtvu.
"Koristimo priliku ukazati ne samo na ozbiljnost i posljedice vršnjačkog zlostavljanja, već i na sekundarnu viktimizaciju žrtve kroz daljnju distribuciju snimki koje kod takvih događaja kolaju među mladima putem društvenih mreža. Jer, posljedice vršnjačkog nasilja vrlo su ozbiljne i za dijete koje trpi nasilje i za ono dijete koje se nasilnički ponaša, a posljedice ostaju i na djeci koja su promatrači nasilja. Stoga je vrlo bitno pravovremeno prepoznati rizično ponašanje i prekinuti ga jer ponekad ni dijete koje je žrtva nasilja nije svjesno da je žrtva, a ponekad ni počinitelj nije svjestan da svojim ponašanjem nekoga povrjeđuje.“
Također, imajući u vidu sprječavanje sekundarne viktimizacije djece, iz Policijske uprave zagrebačke ističu da su izvidi vezani uz konkretno kriminalističko istraživanje – tajni.