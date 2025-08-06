Snimka zlostavljanja maloljetnika iz Zagreba kruži mrežama. Policija: Istražujemo sve

Snimka, koja se počela širiti društvenim mrežama, prikazuje verbalno zlostavljanje maloljetnika na školskom igralištu u Zagrebu, uz prijetnje fizičkim nasiljem. Prema dostupnim informacijama, radi se o još jednom u nizu slučajeva vršnjačkog nasilja koji su izazvali zabrinutost javnosti i institucija.

Iz Policijske uprave zagrebačke poručuju kako djeluju odmah po zaprimljenoj informaciji, bez obzira na izvor dojave.

„PU zagrebačka postupa povodom svake zatražene intervencije glede nasilja, nevezano radi li se o javnom pogovoru, prijavi fizičke osobe, dojavi odgojno-obrazovne ustanove ili informaciji prikupljenoj operativnim radom“, navodi se u odgovoru PUZ-a na upit Hine.

Dodaju da kada je riječ o djeci, postupanje zahtijeva dodatnu pažnju.