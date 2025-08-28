Slovenac prodavao pekmez nepostojećeg OPG-a: Dvoje ljudi se otrovalo

Iz Policijske uprave primorsko-goranske u četvrtak su izvijestili da je opatijska policija provela kriminalističko istraživanje nad 77-godišnjim slovenskim državljaninom, kojega sumnjiče da je proizveo pekmez te ga označio obavijestima o proizvodu i proizvođaču nepostojećeg OPG-a.

Pekmez je izlagao 23. kolovoza na prodajnom štandu tijekom javnog okupljanja u Rupi, a kupilo ga je dvoje hrvatskih državljana u dobi od 69 i 71 godine, koji su nakon konzumacije osjetili zdravstvene tegobe te su 26. kolovoza ujutro zatražili liječničku pomoć, pri čemu je utvrđena sumnja na trovanje.