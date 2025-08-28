Slovenac prodavao pekmez nepostojećeg OPG-a: Dvoje ljudi se otrovalo

Slovenski državljanin (77) osumnjičen je i pritvoren zbog proizvodnje i prodaje proizvoda štetnih za ljudsko zdravlje jer je proizveo pekmez, označio ga kao proizvod nepostojećeg OPG-a te ga prodavao na štandu u Rupi, nakon čega je dvoje kupaca zbog trovanja zatražilo liječničku pomoć
Iz Policijske uprave primorsko-goranske u četvrtak su izvijestili da je opatijska policija provela kriminalističko istraživanje nad 77-godišnjim slovenskim državljaninom, kojega sumnjiče da je proizveo pekmez te ga označio obavijestima o proizvodu i proizvođaču nepostojećeg OPG-a.
Pekmez je izlagao 23. kolovoza na prodajnom štandu tijekom javnog okupljanja u Rupi, a kupilo ga je dvoje hrvatskih državljana u dobi od 69 i 71 godine, koji su nakon konzumacije osjetili zdravstvene tegobe te su 26. kolovoza ujutro zatražili liječničku pomoć, pri čemu je utvrđena sumnja na trovanje.
U sklopu kriminalističkog istraživanja, a u suradnji s Kliničkim bolničkim centrom Rijeka i županijskim Nastavnim zavodom za javno zdravstvo, utvrđeno je da je uzrok tegoba prisutnost otrovne biljne vrste u konzumiranom prehrambenom proizvodu.
Nakon kriminalističkog istraživanja, osumnjičenik je predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
U vezi s tim događajem, i ostale stručne službe provode daljnje mjere i radnje iz svoje nadležnosti, navode iz policije.