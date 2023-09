Najmodavac istukao bivšu podstanarku, ima frakturu lubanje

"Stao je na parkiralište, kako je stao tako je otvorio vrata od kamiona. Počeo je prijetiti nekim sudovima, izvukao iz auta veliku drvenu palicu. Počeo je mahati tom palicom, moj suprug se uspio izmaknuti, ali ja nisam. Držala sam tu palicu s jedne strane, istrgnuo mi je. Pala sam na pod i svom silinom me udario po glavi", rekla je Mia Kejić za Dnevnik Nove TV.

"U par stotinki kako je on nju udario, ona je stavila ruku, ruku spustila od refleksa i da mene nije bilo on bi nju tukao do smrti", rekao je Mislav Kejić.

Sve je to gledalo je dvoje nevine djece. "Ja sam se bojala da ne udari moju djecu. Djeca su bila u jako velikom šoku, nisu prestala plakati dva, tri sata", rekla je Mia.