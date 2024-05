Muškarac kojeg je partner usmrtio nožem je 2012. ubio tadašnjeg partnera

“A.B. je bio jako dobar, žao nam je dečka, a D.B. je bio živo zlo. Na svog partnera konstantno je vršio težak pritisak i bio vrlo dominantan. Znao ga je zatvoriti u sobu i danima ne puštati van. Prije njegovog useljenja njega su redovno znale posjećivati majka i sestra, no otkad je on došao bile su samo jednom. Baš danas je A.B. trebao ići mami u posjetu i vjerujemo da je zbog toga izbila svađa jer ga ovaj nije nigdje puštao. Ne znamo zašto je to trpio. Bila je to jedna manipulativna, nezdrava veza gdje je jedan partner vrši nemili pritisak na drugog”, ispričali su susjedi koje su novinari 24sata zatekli ispred sobe od 16 kvadrata u zgradi s 32 socijalna korisnika gradskog, nužnog smještaja.

Dosad su bili navikli na svađe partnera, no nitko nije očekivao ovako krvav svršetak. Stanari su jutros rano, u 6:30 sati, zakoračili na hodnik pun krvavih tragova.

“Bio je sav krvav, krv je s njega kapala po podu. Rekao mi je: 'Vidi što mi je uradio, izbo me na spavanju, idi, pomozi mu'. Onda sam se nagnula prema vratima i vidjela Anđelka, također, oblivenog krvlju, kako sa sebe trga majicu. Odmah sam alarmirala susjede da zovu policiju, a kad sam drugi put pogledala u sobu, Anđelko je puzao po podu prema hodniku, dok je Damir sjedio sklupčan na podu. Čula sam kako pita Damira: 'Ljubavi, što je to bilo?'. Rana na prsima mu je bila toliko duboka da je u nju ugurao tri prsta ruke, pretpostavljam kako bi zaustavio krvarenje. Po Damirovim riječima ispada da je Anđelko njega napao prvi”, rekla je susjeda Elizabeta.