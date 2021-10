Mladića iz Dugopolja premlatili u BiH, liječnici se bore za njegov život u Splitu

U hotelu u Vitezu u nedjelju rano ujutro došlo je do fizičkog napada na 27-godišnjeg Vicka Dodoju iz Dugopolja koji je navečer istog dana prebačen u splitsku bolnicu s teškim ozljedama glave

Dodoja je s društvom bio na bikijadi, a do problema je došlo nakon što su se vratili iz diskoteke u kojoj su se njegovi prijatelji nabacivali nekim djevojkama, a poslije su im kucali i na vrata hotelske sobe. Kako je Dalmatinskom portalu prepričala njegova majka Jela, on nije bio među njima.

'On se spremao leći kada je čuo da se razbijaju vrata susjedne sobe. Izašao je kako bi pomogao, htio je smiriti situaciju jer je on takav po karakteru, no tamo su ga brutalno i divljački pretukli. Oborili su ga na pod i izudarali nogama. Nitko mu nije pomogao. Drugi su se zaključali u svoje sobe. Razumijem da su se prestrašili, no obitelj nitko nije kontaktirao sve do navečer kada su ga htjeli iz Viteza ambulantnim kolima prebaciti u Sarajevo. Tada smo zatražili da ga dovedu u Split, što se i dogodilo. Hitna je izašla u susret i sačekala ih na granici u Kamenskom. Vicko je operiran zbog hematoma u glavu, nalazi se u komi. Nadamo se najboljem. Vidjeli smo ga kada su ga doveli u Split. Prepoznao nas je, ali je bio dezorijentiran i nije micao rukama i nogama', ispričala je mladićeva majka.

Iz Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona potvrdili su događaj i izvijestili da je otvoren predmet protiv dvojice osumnjičenika zbog nanošenja teških tjelesnih ozljeda, oštećenja tuđih stvari i nasilničkog ponašanja na štetu pet hrvatskih državljana. Osumnjičeni su ispitani pred tužiteljem, a nakon ispitivanja ocijenjeno je da nisu pronađeni razlozi za upućivanje prijedloga za određivanje pritvora nadležnom sudu. Nakon ispitivanja te su dvije osobe puštene da se brane sa slobode.