KRAĐA U OSIJEKU

Mladić na posebno drzak način opljačkao čovjeka na ulici: Oteo mu 3.000 eura

M.Č.

09.09.2025 u 13:17

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Ivica Galovic/PIXSELL
Bionic
Reading

Policijski službenici II. policijske postaje Osijek dovršili su kriminalističko istraživanje nad 19-godišnjakom kojeg sumnjiče za počinjenje kaznenog djela teške krađe na području Osijeka

Prema navodima policije, prošlog tjedna u večernjim satima, u jednoj osječkoj ulici, mladić je prišao 41-godišnjem prolazniku te od njega zatražio novac za taxi. Umjesto toga, iskoristio je trenutak i iz ruke mu istrgnuo novčanik s gotovinom i osobnim dokumentima.

Oštećenom je pričinjena materijalna šteta od oko 3.000 eura.

Protiv osumnjičenog mladića podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Osijeku.

vezane vijesti

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal

najpopularnije

Još vijesti