Mladić na posebno drzak način opljačkao čovjeka na ulici: Oteo mu 3.000 eura

Policijski službenici II. policijske postaje Osijek dovršili su kriminalističko istraživanje nad 19-godišnjakom kojeg sumnjiče za počinjenje kaznenog djela teške krađe na području Osijeka
Prema navodima policije, prošlog tjedna u večernjim satima, u jednoj osječkoj ulici, mladić je prišao 41-godišnjem prolazniku te od njega zatražio novac za taxi. Umjesto toga, iskoristio je trenutak i iz ruke mu istrgnuo novčanik s gotovinom i osobnim dokumentima.
Oštećenom je pričinjena materijalna šteta od oko 3.000 eura.
Protiv osumnjičenog mladića podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Osijeku.