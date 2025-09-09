Mladić na posebno drzak način opljačkao čovjeka na ulici: Oteo mu 3.000 eura

Prema navodima policije, prošlog tjedna u večernjim satima, u jednoj osječkoj ulici, mladić je prišao 41-godišnjem prolazniku te od njega zatražio novac za taxi. Umjesto toga, iskoristio je trenutak i iz ruke mu istrgnuo novčanik s gotovinom i osobnim dokumentima.

Oštećenom je pričinjena materijalna šteta od oko 3.000 eura.

Protiv osumnjičenog mladića podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Osijeku.