Službeno smo ušli u 'medvjeđe tržište', evo što to zapravo znači i kolike su šanse da je pred nama uvod u dugotrajnu recesiju

Glavni američki dionički indeks, SP& 500, drugi put u posljednje dvije i pol godine pao je u takozvani 'bear market', odnosno medvjeđe tržište. Nakon iznimnog rasta u posljednje dvije godine vrijednost dionica naglo je pala, prešavši zabrinjavajući prag, te posredno nagovještavajući nezahvalnu ekonomsku situaciju diljem svijeta. No što je to uopće medvjeđe tržište?

Medvjeđe tržište podrazumijeva pad vrijednosti dionica od barem 20 posto u odnosu na zadnje najviše vrijednosti. Prilično je to rijetka pojava, ali kada dođe do nje, ona obično nagovještava recesiju. Do rasprodaje dionica od početka siječnja, kada su ekonomski pokazatelji bili puno optimističniji i kada je tržište dionica došlo do svog vrhunca, došlo je uslijed porasta zabrinutosti zbog visoke inflacije, rata u Ukrajini, pandemije covida-19 i pokušaja FED-a, sustava federalnih rezervi koji kontrolira i regulira financijske i monetarne institucije i tržište SAD-a, da obuzda američku inflaciju.

Posljednji put kad je došlo do toga, zbog širenja pandemije covida-19 diljem svijeta, zabilježeno je najkraće razdoblje medvjeđeg tržišta u povijesti. Dionice su početkom 2020. izgubile trećinu svoje vrijednosti u 33 dana, no bilo je potrebno samo šest mjeseci da se oporavi burzovni indeks S&P, i to iz pomoć pandemijskih poticaja i hitnog djelovanja FED-a, objašnjava NYT.