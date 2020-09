Prilika za jeftin auto - TRCZ u subotu ima dražbu rabljenih državnih vozila

TRCZ automobili održat će u subotu 5. rujna, usmenu javnu dražbu pokretnina u u prostoru TRCZ automobila d.o.o, Ljudevita Posavskog 43, 10 360 Sesvete s početkom u 09.00 sati. Predmeti prodaje su sredstva koja su rashodovale državne institucije i trgovačka društva, npr. Grad Zagreb, HAC, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo pravosuđa i uprave, DORH i ostali.

S obzirom na epidemiološku situciju i poštivanje mjera socijalnog distanciranja, predmeti dražbe su razvrstani u 4 skupine sa vremenima početka licitacija prema rasporedu objavljenom na stranicama TRCZ-a.. Pravo prisustvovanja i sudjelovanja imaju sve osobe uz obvezu uplate jamčevine u iznosu od 10 posto početne cijene za svako vozilo iz grupe prema navedim terminima, uz uvjet da s jednom uplatnicom dražbi može pristupiti samo jedna osoba, i to pod uvjetom da je uplaćena jamčevina vezana uz vozilo koje se nalazi u grupi prema navedenom rasporedu, a minimalna jamčevina iznosi 200 kuna.

Pravo sudjelovanja imaju sve osobe uz obvezu uplate jamčevine u iznosu od 10 posto početne cijene za svako vozilo, a minimalna jamčevina iznosi 200 kuna. Prilikom uplate potrebno je obavezno naznačiti za koje vozilo se plaća jamčevina. Osoba koja uplati jamčevinu za pojedino vozilo, a isto vozilo ne bude licitirano, smatra se da je odustala od kupovine i time gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Jamčevine se mogu platiti u gotovini prilikom pregleda 3. i 4.9.2020. godine od 10.00 do 14.00 sati na blagajni TRCZ automobila d.o.o, Mandlova ulica, Dubrava. Jamčevine se mogu uplatiti i putem virmana (uplata mora biti provedena najkasnije do petka, 5.6.2020. do 12.00 sati) na račun TRCZ AUTOMOBILI d.o.o., Zagrebačka banka, IBAN HR6423600001101444888 za sva vozila. U poziv na broj potrebno je naznačiti redni broj vozila, a ako se plaćanje vrši za više vozila potrebno je brojeve odvojiti crticom.

Tijekom javne dražbe početne cijene se mogu podizati za minimalni iznos od 200 kuna. Ukoliko izlicitirana cijena dostigne više od dvostruke vrijednosti početne cijene, osoba koja je izlicitirala na licu mjesta plaća deset posto (od izlicitirane cijene) dodatne jamčevine.

Osoba koja izlicitira određeno vozilo dužna je u roku 3 dana uplatiti izlicitirani iznos, u suprotnom se smatra da je odustala od kupnje te gubi pravo na povrat jamčevine. Vozila su neispitana, moguće neispravna ili nekompletna, prodaja vozila se vrši po načelu „VIĐENO-KUPLJENO“ što isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi. Za izlicitirana vozila uplate/isporuke vrše se u periodu od 7.9.2020.(ponedjeljak) do 9.09.2020. (srijeda), u terminu od 09.00 do 14.00 sati na blagajni društva TRCZ AUTOMOBILI d.o.o., Ljudevita Posavskog 43, 10 360 Sesvete.

Izlazni račun izdaje se isključivo na ime fizičke/pravne osobe koja je vozilo izlicitirala. Ukoliko se uplaćeno vozilo ne preuzme u roku od 7 dana nakon licitacije, naplaćuje se ležarina od 50,00 kn za svaki naredni dan. Povrat jamčevine uplaćene u gotovini za osobe koje nisu izlicitirale niti jedno vozilo, vrši se isključivo odmah nakon Javne dražbe, a osobe koje su uplatile virmanom obavit će se u roku od 10 dana uz dostavu broja računa uplatitelja", stoji u uputama o licitaciji.

Cjelokupnu ponudu može pogledati na sljedećem linku