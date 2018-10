Potpredsjednik Coca-Cole za tportal otkriva kako se odvija najveća transformacija u povijesti njihova poslovanja

Coca-Cola, jedna od najvećih svjetskih kompanija i tržišni lider kada su u pitanju bezalkoholna pića, prolazi kroz veliku transformaciju. Od tvrtke koja je svoj uspjeh izgradila na gaziranim zaslađenim pićima trude se postati takozvana 'total beverage company' i žele kupcima ponuditi pića za svaku potrebu. O najvećoj transformaciji Coca-Cole u proteklih 50 godina, ali i o 50 godina Coca-Cole u Hrvatskoj, za tportal je progovorio Walter Sussini, stariji potpredsjednik te korporacije zadužen za marketing, koji je sudjelovao na nedavno završenom Weekend Media Festivalu u Rovinju

Vjerujemo u mogućnosti izbora, a potrošači neprestano rade izbore od čistog užitka do zdravih proizvoda i kombiniranja različitih kategorija. Životni stilovi, navike i ukus potrošača mijenjaju se i mi želimo imati različite ponude kao odgovor na te promjene. Ljudi danas jednostavno žele drukčije napitke nego prije 10 ili 15 godina i to je logičan proces. Osim gaziranih i negaziranih napitaka, čajeva i voda, Coca-Cola već sada nudi i kave, mlijeka te biljne napitke, a ponudu ćemo nastaviti širiti. Jednostavno rečeno, postajemo total beverage company jer nudimo pića za svaku prigodu. Ako ste vegan, Coca-Cola vam nudi biljne napitke kao što je AdeZ. Ako želite, možete uživati u originalnoj Coca-Coli. Ili onoj bez šećera. Ako želite snack, nudimo vam Cappy Smoothie. Na taj način svatko može kontrolirati svoj dnevni unos šećera, a istodobno uživati u omiljenom piću. Coca-Cola je značajno povećala ulaganja u proizvodnju i razvoj proizvoda koji ne sadrže dodane šećere. Od 2010. lansirali smo 240 proizvoda s niskim udjelom ili bez šećera, a za 150 proizvoda modificirali smo recepture kako bismo smanjili količinu šećera u njima.

Potrošači će brendove sve više birati po tome za što se oni zalažu i iza čega stoje, nego po tome što im prodaju. Sretan sam što se sa svim tim promjenama ljudi u većoj mjeri brinu o našem planetu. Gotovo 84 posto potrošača u Europi kaže da su spremni kupovati više proizvoda koji posjeduju društvenu i okolišnu svrhu. Moramo nastaviti poticati interes za društvene i teme vezane uz okoliš. Važno je doći do točke u kojoj neće biti moguće reći - imam važnijih stvari i ne mogu se sada baviti takvim sekundarnim temama. Brendovi se moraju uključiti i pomoći u izgradnji održivih biznisa, zajednica i društva. To nije samo prazna priča jer imamo i čvrst poslovni razlog za takvo ponašanje - brand equity povećava vrijednost, a potrošači nagrađuju odgovorno poslovanje.

Što se u proteklom desetljeću najviše promijenilo u odnosu potrošača prema korporacijama i brendovima, što nas čeka u idućim godinama?

Rastući broj potrošača više vjeruje brendovima nego vladama i korporacijama. U okruženju brzih i snažnih promjena potrošači žele brendove koji imaju svrhu i koji imaju smisleni utjecaj na društvo. Obvezali smo se na ispunjenje održivih ciljeva vezanih uz naše proizvode, ambalažu, nabavu, vodu, klimu… Želimo da naši brendovi ne budu samo usklađeni s tim obećanjima, već i da ih svaki od njih nadmaši. To ne samo da je ispravno učiniti, već je to i način na koji ćemo osigurati dugovječnost naših brendova i njihov daljnji rast s opipljivom kompetitivnom prednošću. I zato smatram – Good business is good for the business.

Kako komentirate poslovanje Coca-Cole u Hrvatskoj, jeste li zadovoljni rezultatima i gdje vidite prostor za napredak?

Ove godine obilježavamo 50. godišnjicu poslovanja u Hrvatskoj. Ponosni smo na pola stoljeća zajedništva s hrvatskim potrošačima i zajednicom i zato sam sretan zbog nedavnih iskoraka i na hrvatskom tržištu. Ove smo godine i u Hrvatskoj ponudili novu liniju biljnih napitaka AdeZ i čajeve Fuze tea u skladu s globalnom strategijom širenja ponude i ulaska u nove kategorije. Vidimo pozitivne trendove u cijeloj regiji Adria – Hrvatskoj, Sloveniji i BiH. Vodeći smo u kategoriji gaziranih pića, a prostora za rast imamo u negaziranim pićima, vodama i mliječnim proizvodima uglavnom zato što su za Coca-Colu to većinom nove kategorije. Uzmimo primjerice AdeZ, novi veganski biljni napitak bez šećera i laktoze uvodi nas u sasvim novu tržišnu kategoriju te hrvatskom timu daje izvrsnu priliku za učenje i razvoj kroz proces osvajanja tržišta u segmentu koji je za nas nov.