Osječani u avionskom biznisu: Novim zrakoplovom brže ćemo stići do Rusije

Osječka Air Pannonia pojačala se za još jedan zrakoplov, Cessnu Citation 525A-CJ2, i zaposlila tri nova pilota. To im je drugi zrakoplov u floti kojim će obavljati usluge zračnog taksi prijevoza, odnosno prijevoza organa i ljudi iz poslovnog, sportskog i svijeta šoubiznisa na području Europe do Rusije te sjeverne Afrike

'U starom zrakoplovu imamo šest sjedala, a ovaj ima jedno više, dakle sedam. On će nam pomoći u još boljem pozicioniranju na europskom i svjetskom tržištu zbog brzine putovanja na daleke destinacije. Primjerice, i prije smo mogli do Rusije, ali ako bi u avionu bilo više ljudi, morali smo negdje sletjeti kako bismo uzeli gorivo. S ovim to više ne moramo. Sada imamo puno veće mogućnosti, a veća mu je i brzina - leti oko 700 kilometara na sat', opisuje novi zrakoplov Vlašić Kujundžija.

Riječ je o polovnom zrakoplovu koji su kupili u inozemstvu, zbog čega se stvorila potreba i za novim zapošljavanjem. Njihov tim se tako proširio za tri nova pilota. Ukupno je sada u Air Pannoniji, tvrtki koja je prema posljednjim službenim podacima Poslovne Hrvatske prošle godine uprihodila deset milijuna kuna dok im je dobit iznosila gotovo 70.000 kuna, 11 zaposlenih.