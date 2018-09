Nova avantura ekipe superuspješnog Muzeja prekinutih veza: Financijska slika nam je toliko dobra da nas bankari sami zovu

Trojac koji stoji iza globalno uspješnog zagrebačkog Muzeja prekinutih veza - Olinka Vištica, Dražen Grubišić i Marija Curić – hrabro se bacio u novi poduzetnički pothvat. Sredinom kolovoza, bez velike pompe, otvorili su nedaleko od njega Brokenships bistro na Katarininu trgu. To je njihova prva velika samostalna investicija nakon muzejskog uspjeha. Za glavnog konzultanata angažirali su jednog od naših najcjenjenijih chefova Tvrtka Šakotu, a on je osmislio kompletan meni

Iz godine u godinu broj posjetitelja mu raste. Lani se brojka zaustavila na oko 105 tisuća, no u ovoj se očekuje kako će ih biti najmanje 10 posto više.

Muzej prekinutih veza otvorio je vrata prije osam godina. Bio je to tad prvi privatni projekt tog tipa u Zagrebu, a s vremenom je postao sinonim za uspješnost.

Prvo pitanje koje se samo nameće je zbog čega su se odlučili iskoračiti na nesmiljeno gastronomsko tržište? Konkurencija na njemu je sve oštrija: potaknut rastom kupovne moći, ali i sve većim brojem turista, u Zagrebu se zadnjih godina otvorio značajan broj novih restorana i bistroa. Mnogi od njih trajali su relativno vrlo kratko.

'Svi respektabilni svjetski muzeji kojima se mi divimo uključuju, ako imaju prostora i mogućnosti, neku vrstu restorana. To je prirodno. Nakon što si posjetitelju pružio priliku da nahrani dušu isto tako daš mu priliku da sjedne i predahne, sredi dojmove i nahrani tijelo. Ljubav i hrana su u uskoj vezi. Bilo je samo pitanje vremena kad ćemo krenuti u tom smjeru. Ugostiteljstvo je, istina, jako riskantna djelatnost ako nemaš iskustva i radiš u uvjetima u kojima se radi u Hrvatskoj. Ali na Muzeju smo pokazali da možemo. Svi su nam se čudili kad smo u vrijeme recesije otvorili takav tip muzeja. No sve radimo polako i studiozno, a pokazuje to i angažman chefa Šakote za konzultanta', istaknula je Curić.

U restoran su investirali nešto više od milijun kuna vlastitog novca. Sve ono, naglasila je naša sugovornica, što su zaradili na Muzeju. Nepretenciozno uređen bistro, kojim dominira crvena boja, osmislili su dizajnerica Željka Zrnić i Dražen Grubišić, ima 28 mjesta, a terasa može primiti još 40 gostiju.