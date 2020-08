Na Wall Streetu S&P 500 indeks dosegnuo rekordnu razinu

Na Wall Streetu je u utorak S&P 500 indeks dosegnuo rekordnu razinu i tako nadoknadio sve gubitke od izbijanja koronakrize, a novu rekordnu razinu dosegnuo je i Nasdaq indeks. Dow Jones oslabio je 66 bodova ili 0,24 posto, na 27.778 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,23 posto, na rekordnih 3.389 bodova, a Nasdaq indeks 0,73 posto, na rekordnih 11.210 bodova

Jučerašnjim rastom S&P 500 indeks probio se iznad dosadašnje najviše razine u povijesti, dosegnute 19. veljače, nakon koje se tržište zbog izbijanja koronakrize našlo pod snažnim pritiskom.

Naime, od kraja veljače do kraja ožujka S&P 500 oštro je pao zbog posljedica pandemije koronavirusa. Ipak, pokazalo se da je to bila najkraća vladavina 'medvjeda' u povijesti jer, od 23. ožujka do sada S&P 500 skočio je 55 posto, pa su na tržištu ponovno zavladali 'bikovi'.

Od udara koronakrize prvi se oporavio Nasdaq indeks koji je rekordnu razinu dosegnuo još u lipnju. Jučer je to uspjelo i S&P 500 indeksu, dok je Dow Jones i dalje oko 6 posto ispod svoje rekordne razine, dosegnute u veljači.

Brz oporavak indeksa od koronakrize zahvaljuje se dosad nezabilježenim poticajnim fiskalnim i monetarnim mjerama američkih vlasti, vrijednima više tisuća milijardi dolara.

Ti su fiskalni i monetarni poticaji preplavili američka financijska tržišta gotovinom, a u potrazi za najvišim prinosima ulagači su novac usmjerili u dionice.

Od 11 sektora S&P 500 indeksa, najviše je, oko 25 posto, od početka godine porastao tehnološki sektor, koji uključuje dionice Applea i Microsofta. S rastom od 23 posto prati ga potrošački sektor, što se ponajviše zahvaljuje snažnom rastu cijene dionice Amazon.coma.

Ipak, ostaju dvojbe koliko je rast cijena dionica opravdan, s obzirom da je američko gospodarstvo u dubokoj recesiji i da oporavak, po svemu sudeći, neće biti tako brzo kao što su se ulagači nadali.

„Oporavak S&P 500 indeksa je impresivan i stvorio je puno bogatstva, no nisam siguran da to odražava stanje u gospodarstvu. Rast indeksa više je posljedica inflacije imovine, koja je potaknuta velikom likvidnošću, stalnom fiskalnom i monetarnom podrškom gospodarstvu, kao i slabijim dolarom”, kaže Patrick Leary, strateg u tvrtki Incapital.

A na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE oslabio je 0,83 posto, na 6.076 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,30 posto, na 12.881 bod, a pariški CAC 0,68 posto, na 4.938 bodova.