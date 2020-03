'Krizni stožer za gospodarstvo' posvađao struku: Jedni zazivaju ekonomske 'Osvetnike', drugi ga nazivaju 'socijalističkim savezom'

Hrvatska bi uskoro trebala dobiti 'Krizni stožer za gospodarstvo' osnovan po uzoru na krizni stožer Civilne zaštite' koji se bori protiv koronavirusa. Prema prvim neslužbenim informacijama u njemu bi bili ekonomisti, poduzetnici ali i političari te bi trebao iznjedriti konkretne mjere u borbi protiv ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa. Premijer Andrej Plenković u petak nije bio rječit po ovom pitanju, no rekao je kako se ne osniva 'stožer' već 'savjet' i čija će uloga biti savjetodavna, a ne operativna

Tko je će u stožeru točno biti i kako će on operirati još uvijek nije poznato, tek se špekulira o imenima stručnjaka koji bi ga trebali sačinjavati. Ideju o pokretanju takve grupe prvi su iznijeli Hrvatski izvoznici na čelu s Darinkom Bagom i to još prije dva tjedna:

Govori se da će u Vladin krizni stožer biti uključeni i neki oporbeni ekonomisti, što smo provjerili s glavni SDP-ovim ekonomskih strategom Josipom Ticom . On nam tek kratko kaže kako ga nitko iz Vlade nije kontaktirao te da ne vidi velikog smisla takve organizacije ako će se ona svoditi na beskonačne okrugle stolove i sastanke i kako će on svoj rad nastaviti kroz stranku.

'Tako se to ne radi. Ja sam bio u skoro svim dosadašnjim savjetima, i to nema nikakve svrhe. U tom savjetu trebaju biti ljudi koji nemaju direktne pa ni indirektnog interesa u nikakvoj djelatnosti. Niti u sindikatu, niti u proizvodnji niti u politici. To moraju raditi tehničari, poput statičara. Njega ne zanima tko će živjeti u zgradi, ali zgrada mora biti statički stabilna. Ovako će netko htjeti bolje prozore, drugu bi jaču struju, a treći parket. To je gubljenje vremena. U tako velikim timovima jedni prodaju svoju filozofiju i frustraciju, a drugi pričaju o općem interesu dok zapravo štite svoj vlastiti', kaže nam Jurčić.

Ekonomistica Vedrana Pribičević pozdravlja osnivanje stožera i daje konkretne prijedloge tko bi u njemu trebao sjediti te napominje kako ni ti nju nije kontaktirao iz Vlade. Nada se da će se pri sastavljaju stožera Vlada voditi meritokratskim načelima.

'Tamo mjesto trebaju naći ekonomisti kao što je Vuk Vuković jer je bail-in prije svega problem političke ekonomije, Stjepan Srhoj koji je vrhunski mladi ekspert za poduzetništvo, Dejan Kovač koji osim vrhunskog znanja ima i fajterski duh koji nam nasušno treba. Tu su još i tzv. pošteni Keynesijanci iz EIZGa i HNBa kao što su Ivan Žilić, Marina Tkalec, Jurica Zrnc, Milan Deskar Škrbić - svi odreda ili dobro upoznati s principima "evidence-based policy" - ekonomske politike bazirane na dokazima ili pak u slučaju Deskar Škrbića, dobro upoznati s javnim financijama. Užasno je važno da to budu mladi ljudi koji se imaju za što boriti, koji imaju energiju, volju, znanje. Od starijih "mentora" tu vidim Velimira Šonju, Marušku Vizek, Andreja Grubišića. Svi navedeni imaju doktorate iz inozemstva ili pak impresivne CV-eve koji ih kvalificiraju za taj posao. Trebaju nam ekonomski "Avengersi - osvetnici', jasna je Pribičević.