Među 10-ak domaćih i globalnih marketinških i prodajnih stručnjaka nastupit će online britanski motivacijski guru Geoff Burch koji će otkriti formulu kako postati zvijezda prodaje. Burcha su za školovanje prodavača angažirale poznate tvrtke Phillips, Canon, British Telecommunication Group, Heineken itd.

Zvijezdu BBC-jeva reality showa 'All Over The Shop', u kojem je britanskim poduzetnicima uživo pomagao poboljšati prodaju, u poslovnim krugovima zovu još 'alternativni poslovni guru', 'buntovnik s razlogom' ili 'Hells Angel poslovnog savjetovanja', kako ga je prozvao Financial Times.

IDEJA KONFERENCIJE je na jednom mjestu okupiti ključne ljude odjela marketinga i prodaje u kompanijama kako bi zajedničkim snagama pronašli odgovor na pitanje svih pitanja – Kako povećati prodaju?

CILJ KONFERENCIJE je marketinškim i prodajnim profesionalcima približiti neke od provjerenih načina za efikasan marketing koji se temelje na podacima i brojkama.

TEME O KOJIMA ĆEMO PRIČATI

Kako postati zvijezda prodaje!

Kako stvoriti ozračje u kojem se klijent nalazi na prvom mjestu?

Oglašavanje na TikToku i zašto bi to brendovima trebalo biti važno

Facebook shop vs. eCommerce

Facebook partner u Hrvatskoj, što to znači?

Kako bez plaćenih oglasa do B2B rezultata na Linkedin-u?

Kako AI pomaže marketingu, a kako prodaji?

Koja boja nas tjera da vjerujemo u neki brend?

KOME JE NAMIJENJENA KONFERENCIJA

Konferencija je namijenjena voditeljima i direktorima prodaje i marketinga, voditeljima ključnih kupaca, osobama zaposlenima u agencijama za tržišno komuniciranje, brend-menadžerima i produkt-menadžerima, PR stručnjacima, menadžerima, vlasnicima malih i srednjih poduzeća, konzultantima.

