'Iz Hrvatske sam otišao s 20.000 kuna. Vraćam se nazad vrlo brzo'

Ivica Todorić, bivši vlasnik Agrokora i trenutačno bjegunac pred hrvatskim pravosuđem, dao je intervju Novoj TV, uoči skorašnje odluke britanskog suda o njegovu izručenju Hrvatskoj

'Gledajte, ovako: ovdje sam zato što sam htio zaštititi svoje interese i saznati pravu istinu te tu istinu predočiti javnosti. S obzirom da sam uglavnom taj dio posla obavio, u svakom se slučaju vraćam u Hrvatsku, i to brzo. Teško mi je sada reći točno kada, vidjet ću to još u idućim danima. Donijet ću još odluku o tome, ali ako bih donio tu odluku, onda postoje određene procedure po kojima to ide, ne mogu se ja sam vratiti', izjavio je Todorić.

Istaknuo je kako je iz Agrokora i Hrvatske otišao samo s 20 tisuća kuna.

'To je bio moj cijeli financijski kapital. U međuvremenu mi pomažu moja obitelj i prijatelji, da mogu održavati svoje potrebe. Najviše obitelj. Moj otac je imao osmero braće i sestara. Imam jako puno bratića, puno familije, i daljnje i bliže', rekao je Todorić.