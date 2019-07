Istjecanje plina uzrok eksplozije i požara na splitskoj Pjaci

Splitska je policija u subotu izvjestila kako je nakon obavljenoga očevida utvrđeno da je istjecanje plina uzrok eksplozije koja se dogodila u petak na večer u ugostiteljskom objektu na splitskoj Pjaci (Narodnom trgu), a da bi se utvrdio uzrok istjecanju plina potrebno je provesti dodatna vještačenja

"Danas je obavljen očevid u ugostiteljskom objektu na Narodnom trgu u Splitu pa je utvrđeno da je uslijed istjecanja plina došlo do eksplozije, a zatim i požara, međutim potrebno je provesti dodatna vještačenja kako bi se utvrdio uzrok zbog kojeg je došlo do takve situacije, odnosno istjecanja plina, a posljedično i do eksplozije i požara," ističe policija.

Naglašava kako je nastala velika materijalna šteta, čiji će točan iznos naknadno biti poznat. U eksploziji plina koja se u petak oko 21 sat dogodila u restoranu, u središtu Splita, na Pjaci nije bilo ozlijeđenih osoba.