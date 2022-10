Hrvatska gospodarska komora pokreće prvu ESG Akademiju u Hrvatskoj

Hrvatska gospodarska komora pokreće prvu cjelovitu ESG Akademiju u Hrvatskoj kojoj je cilj educirati, informirati i povezati pripadnike gospodarstva i poslovne zajednice na temu okolišnih, društvenih i upravljačkih (ESG) kriterija održivog razvoja. Prva, strateška radionica naziva 'Stvaranje održive tvrtke' bit će održana u prostorima HGK 13. i 14. listopada, a okupit će brojne stručne predavače iz realnog sektora i znanstvene zajednice

O temi održivosti u poslovanju govori se već dugi niz godina, a mnoge tvrtke samoinicijativno njeguju tradiciju društveno odgovornog i zelenog poslovanja. To se posebno odnosi na kompanije čije poslovanje utječe na čitavo društvo te one sa strogim internim pravilima usklađenosti u cijelom lancu opskrbe. Početkom 2023. godine u Hrvatskoj počinje primjena direktiva i uredbi usklađenih sa europskim Zelenim planom kojima implementacija ESG kriterija postaje i zakonska obveza za sve tvrtke, posebno one koje su izlistane na burzi te one koje žele privući investitore.