[FOTO] Pogledajte još jednom rovinjskog ljepotana koji ušao u društvo najboljih svjetskih hotela

Maistrin Grand Park Hotel Rovinj otvoren u travnju ove godine, postao je dio jedne od najvećih svjetskih organizacija u luksuznom hotelijerstvu, The Leading Hotels of the World (LHW)

'Članstvo ovoj organizaciji omogućeno je samo najistaknutijim hotelima koji pripadaju kategoriji luksuznih hotela te kontinuirano isporučuju najviše standarde kvalitete smještaja, usluge, sadržaja te gourme ponude. Danas LHW broji više od 400 najluksuznijih svjetskih hotela, destinacija i spa centara u preko 80 zemalja diljem svijeta. Među njima je i još jedna Maistrina perjanica, hotel Monte Mulini, koji je radi svoje ekskluzivnosti postao članom još 2012. godine', piše u propćenju iz Maistre.

„Uvrštavanje u ponudu The Leading Hotels of the World, koji se smatra garancija kvalitete za luksuzne hotele, još je jedna potvrda iznimnog statusa Grand Parka ne samo u hrvatskoj turističkoj ponudi već i šire. Riječ je o najvećoj pojedinačnoj investiciji Adris grupe u turistički dio posla, vrijednoj gotovo 700 milijuna kuna“, izjavio je Tomislav Popović, direktor Maistre. Podsjećamo, otvorenjem Grand Park Hotela Rovinj, Adris grupa dovršila je uređenje zone Monte Mulini, jedne od najluksuznijih turističkih zona na Jadranu, koja obuhvaća hotele Monte Mulini, također član LHW-a, zatim prvi hrvatski design hotel Lone te nedavno preuređen hotel Eden.