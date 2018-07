Doznajte možete li vjerovati svom mobitelu i slušaju li predsjednici svoje komunikacijske savjetnike

Weekend Media Festival u svom jedanaestom izdanju i ove će godine od 20. do 23. rujna u staroj Tvornici duhana u Rovinju okupiti profesionalce komunikacijske industrije iz cijele regije. Na predavanjima, panelima i radionicama "pretrest" će sve aktualne teme i trendove, od politike i digitalizacije do književnosti i ekspedicije na Južni pol, zbog čega žustrih rasprava sasvim sigurno neće nedostajati

"Špijunira li me vlastiti mobitel?" pitanje je koje je svatko sebi postavio barem jednom od kada su mobiteli postali pametni. Što sve naš telefon može napraviti bez našeg znanja i dopuštenja, otkrit će nam Alen Delić, vodeći konzultant za informacijsku sigurnost tvrtke Diverto na predavanju "Vjerujete li svom telefonu?". Zastupnik u parlamentu vjerojatno najdigitaliziranije države na svijetu, Estonac Kalle Palling, na predavanju "Digitalna republika Estonija" govorit će o tome kakav je osjećaj životom upravljati online, dok će nam Dejan Verčič, partner i direktor za znanje slovenske tvrtke Stratkom na predavanju "Komuniciranje poslije riječi" objasniti kako smo komunikaciju vratili na njene same početke - sliku - i kako to utječe na komuniciranje danas. Multimedijalnim predavanjem "Polarni san - Prva hrvatska ekspedicija na Južni pol", Davor Rostuhar, naš najpoznatiji avanturist, pokazat će kako pomaknuti vlastite granice i kroz što sve treba proći da bismo ostvarili svoje snove.

Na predavanju "Agrokor – jesu li mediji pomogli ili odmogli Lex Agrokoru", analizirat ćemo izvještavanje o Lex Agrokoru i krizi oko "Grupe Borg“. Slom Agrokora značio je i nestanak Unexa koji od gašenja Digitela gotovo da i nije imao relevantnu konkurenciju na tržištu oglašavanja. Kako nestanak Unexa utječe na medijsko tržište, tko je profitirao, a tko izgubio, doznat ćemo na panelu "Život nakon ere Digitela i Unexa".

Ključni ljudi iz regije na panelu "Money never sleeps; Restrukturiranje medijskog tržišta" analizirat će akvizicije koje su promijenile medijsku scenu i objasniti što će to značiti za daljnji razvoj medija, dok će vodeći komunikacijski savjetnici premijera i predsjednika iz regije na panelu "West Wing - Kako savjetovati predsjednika" raspravljati o važnosti uloge PR stručnjaka u karijeri političara, otkriti koliki im je stvarno utjecaj i slušaju li ih klijenti.