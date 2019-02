Croatia osiguranje prvo u Hrvatskoj za kasko jamči rješavanje štete u pet dana ili isplaćuje 1000 kuna

Hrvati su optimistična nacija. Moglo bi se to zaključiti iz podatka da čak 80 posto punoljetnog stanovništva u Hrvatskoj nema nikakvu policu osiguranja imovine

Najčešći je razlog stav da se nezgode neće dogoditi baš njima. Stvarnost je ipak drugačija. Naime, u Hrvatskoj je 2017. godine zabilježeno 34.368 prometnih nesreća, što je 4,9 posto više nego godinu prije. U njima je sudjelovalo ukupno 61.135 vozila, od kojih čak 47.413 osobnih. To znači da se svako 33. vozilo u Hrvatskoj prošle godine zateklo u prometnoj nesreći. Svaka takva nezgoda rezultira neplaniranim, a nerijetko i visokim novčanim izdacima za njihove vlasnike.

Sve se dodatno komplicira za one koji bez vozila ne mogu obavljati svoj posao ili izvršavati svakodnevne obaveze. Razbijeni automobil u garaži i manjak novca u kućnom budžetu za popravak za neke je sasvim izvjestan scenarij. Jedan od razloga zbog kojih je većina Hrvata nepovjerljiva prema osiguravanju imovine jest što se nerijetko moglo čuti da se isplata štete čeka i do nekoliko tjedana. Naravno, tu je i zamorno ispunjavanje raznih formulara.

No navedene se situacije ipak mogu izbjeći. Jedno od rješenja je polica kasko osiguranja koja na vozilima pokriva sve štete - od sitnijih oštećenja, preko šteta od vremenskih nepogoda, do krađe. Croatia osiguranje prva je i zasad jedina osiguravajuća kuća u Hrvatskoj koja garantira da neće kasniti s isplatom štete. U sklopu police kasko osiguranja, CO jamči rješavanje štete u roku od pet dana ili osiguraniku isplaćuje dodatnih 1000 kuna naknade. Osim toga, u Croatia osiguranju sve se rješava jednostavno, putem interneta.

'Ako zakasnimo, naknadu od 1000 kuna isplatit ćemo korisniku nakon isplate osnovne naknade za štetu', poručuju iz Croatia osiguranja.

Da se nisu šalili te da u Croatia osiguranju zaista ispunjavaju dana obećanja, potvrdio je Marko Bužić. 'Ugodno sam iznenađen. Pogotovo ispunjenjem obećanja o isplati naknade od 1000 kuna koje je Croatia osiguranje dalo svojim klijentima za rješavanje kasko šteta. Bez obzira što moja šteta nije riješena u obećanom roku i što mi je isplaćena spomenuta naknada, proces rješavanja je za naše prilike i dalje bio brz i jednostavan', kazao je Bužić.

K tome, svi korisnici Croatia osiguranja koji imaju ugovoreno zdravstveno, životno, osiguranje imovine ili autoosiguranje sudjeluju u programu 'Dobra prilika', u sklopu kojeg mogu ostvariti popuste i pogodnosti kod 80 partnerskih tvrtki.