Britanski The Times i The Sun nominirali Hrvatsku za najbolju destinaciju na svijetu, pogledajte gdje možete glasati

Hrvatska je uvrštena u izbor za prestižnu nagradu Best Country award 2020 koju popularne britanske novine The Times & The Sunday Times i The Sun dodjeljuju najboljoj zemlji na svijetu. U užem izboru nagrade koja se ove godine dodjeljuje po osmi put, Hrvatska se našla u društvu najboljih svjetskih destinacija i to Francuske, Turske, SAD-a, Dubaija, Italije, Španjolske, Portugala, Grčke i Tajlanda

"Izuzetno smo ponosni na ovu nominaciju kojom smo učvrstili poziciju koju naša zemlja uživa na britanskom tržištu, a ujedno potvrdili da naše pojačane marketinške aktivnosti u Velikoj Britaniji daju odlične rezultate. Pozivam sve ljubitelje Hrvatske da iskoriste priliku i daju glas Hrvatskoj, koja je apsolutno zaslužila naći se na ovako važnoj listi“, istaknuo je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić. Glasovanje će trajati do kraja listopada, a o konačnom pobjedniku odlučuju čitatelji koji mogu glasovati putem ove poveznice i tako ujedno sudjelovati u nagradnoj igri u kojoj se mogu osvojiti ekskluzivne nagrade poput boravka na Barbadosu i u Dominikanskoj Republici.

Osim u kategoriji najbolje zemlje, može se glasovati u 12 ostalih kategorija poput najboljeg grada, aviokompanije i turoperatora, javljaju iz HTZ-a. Dodjela nagrade održat će se u studenom i to najvjerojatnije virtualnim putem, s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju.