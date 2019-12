Blagdansko trovanje hranom sve je ozbiljniji problem, osiguravatelji čak nude i zaštitu ako otrujete gosta

Ne možemo zamisliti kućanstvo bez hladnjaka, supermarkete bez rashlađenih polica i transport hrane bez hladnjača, ali zastrašuje broj zaraženih i oboljelih osoba zbog kontaminirane hrane u svijetu. Prema procjeni Svjetske zdravstvene organizacije, od toga godišnje oboli 600 milijuna osoba, umre ih 420.000 – gotovo pola Zagreba – a 40 posto žrtava mališani su do pet godina, među kojima ih umre 125.000. Osim zdravstvenih tegoba, trovanje hranom za sobom povlači troškove liječenja i bolovanja, a s bolovanjima smanjena primanja. Tko će to platiti?

Uz to domaćini danima jedu ostatke hrane, a baš u to vrijeme - kao i u dane nakon božićnih praznika i Uskrsa - liječnici i bolnice imaju najviše posla zbog želučanih tegoba i trovanja. Mediji zato svake godine u ovo doba savjetuju građanima kako spriječiti zarazu salmonelom, listerijom, Escherichijom coli, Shigellom i drugim neprijateljima pri konzumiranju stare, nedovoljno termički obrađene i nepropisno čuvane hrane.

Danas ne možete zamisliti kućanstvo bez hladnjaka, supermarkete bez rashlađenih polica, transport hrane bez hladnjača i namirnice bez konzervansa (sjetite se rata SAD-a i Europe oko uvoza američke klorirane piletine). Ipak, na globalnoj razni zastrašuje broj zaraženih i oboljelih zbog kontaminirane hrane. Prema najnovijoj procjeni Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), od toga godišnje oboli 600 milijuna osoba , gotovo svaka deseta u svijetu, a umre ih 420.000 – skoro pola Zagreba – što u konačnici rezultira gubitkom 33 milijuna godina zdravog života. Najgore je to što su 40 posto žrtava mališani mlađi od pet godina i što ih zbog trovanja hranom godišnje umre 125.000.

Množe se bakterije, virusi, paraziti i prioni (proteinske zarazne čestice koje uzrokuju bolesti životinja prenosive na ljude, kao što je kravlje ludilo) jer su se ozbiljne epidemije bolesti izazvane hranom u posljednja dva desetljeća pojavile na svim kontinentima. Uz to dolaze toksini i otrovne kemikalije dokazujući se svako malo u zagađenoj hrani, a kao šlag na torti tu su još visoke temperature zbog klimatskih promjena, što utječe na sigurnost hrane povezane s proizvodnjom, skladištenjem i distribucijom.

Zbog uvoza zaraženih sjemenki piskavice iz Egipta, u Njemačkoj je 2011. izbila epidemija entero-hemoragične Escherichije coli koja se proširila u osam europskih država i Sjevernoj Americi, zarazivši 4100 osoba, od kojih je 53 umrlo. Zbog kontaminacije mlijeka za dojenčad melaminom 2008. u Kini je oboljelo 300.000 novorođenčadi i male djece, od kojih je šestoro umrlo. Zbog nedovoljno pečenih hamburgera u američkom su lancu brze hrane Jack in the Box bakterijom E. coli 1993. zaražena 732 gosta, nakon čega je lanac otišao na bubanj. Prije nekih mjesec dana kompanija za preradu mesa u New Jerseyju morala je povući iz prodaje 50 tona mljevenog mesa jer je 'začinila' govedinu mljevenom plastikom.

O norovirusu se obično govori kada izbije infekcija na kruzerima jer se on lako prenosi među ljudima u skučenom prostoru, a oboljeti zbog konzumiranja neispravne hrane posebno je neugodno na putovanjima u stranim zemljama. Tako je Daily Mail objavio istraživanje o zemljama s najzagađenijom hranom na svijetu, prema kojemu ispada da se na toalet najviše trči u Španjolskoj, zatim u Grčkoj, Italiji, Francuskoj i Sjedinjenim Državama. Hrana u tim zemljama zasigurno nije najzagađenija na svijetu, ali Britanci su tamo najčešći turisti, pa odatle i statistika. Slično je i s drugim istraživanjima.