Badel 1862 povlači svoje dionice sa Zagrebačke burze, pogledajte kojih je još 15 kompanija lani otišlo s tržišta

Tvrtka Badel 1862, domaći proizvođač alkoholnih pića u vlasništvu grupe Meteor - Labud iz Đakova odlučila je na Glavnoj skupštini da se povlači s uređenog tržišta Zagrebačke burze - dionice ove kompanije tako se više neće moći kupiti niti prodati na ZSE-u

'S obzirom na to da se dionicama društva trgovalo u više od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na ovu Glavnu skupštinu u glasilu Društva, pravičnom naknadom smatra se prosječna cijena dionica ostvarena na Zagrebačkoj burzi, izračunana kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na Zagrebačkoj burzi u zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na ovu glavnu skupštinu', priopćeno je iz Badela.

Ne pišu koliko će točno iznositi cijena dionica u otkupu, no prema podacima trgovanja vidljivo je da im se cijena kretala od 11 do 13 kuna, u povremene skokove do 17 kuna, pa je sigurno procijeniti da će preostalim dioničarima Uprava predvođena Darkom Knezom, ponuditi oko 12 kuna.

Grupa Meteor - Labud inače drži 84 posto dionica Badela, a drugi važan dioničar je država koja preko Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP) drži nešto više od 11 posto dionica. Nešto više od jedan posto dionica ima i Hrvatska poštanska banka.

Sa Zagrebačke burze lani se delistriralo 15 kompanija među kojima je bilo i nekih zvučnijih imena poput Imunološkog zavoda, Uljanika, Jadranfilma, Tankerkomerca i HUP Zagreba. Osim njih delistirali su se i Dubrovačko primorje, Dalma, Hoteli Makarska, MIV, Quaestus Nekretnine, Pounje, RIZ odašiljači, Olympia Vodice i Excelsa Nekretnine.