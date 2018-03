Sustav koji znatno štedi gorivo - Smart Hybrid Vehicle by Suzuki

Suzuki je u potrazi za još većom učinkovitošću goriva razvio novi, 'blagi' hibridni sustav – Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS)

Riječ je o kombinaciji kompaktnog motora i litij-ionske baterije. SHVS sustav temelji se na laganom i kompaktnom ISG generatoru (Integrated Starter Generator) koji ima funkciju pomaganja benzinskom motoru kad mu je to najpotrebnije, kod ubrzanja i pretjecanja te visoko učinkovitim brzo punjivim litij-ionskim baterijama. One svojom snagom dodatno pomažu benzinskom motoru pri ubrzanjima, konstantno smanjujući potrošnju goriva. Visoko učinkovite litij-ionske baterije odlikuju izvanredne performanse punjenja i isporuke energije. Lagane su i pune se tijekom same vožnje, tako da ničime ne umanjuju njezinu dinamiku. Učinkovitost je znatno povećana, a vožnja izrazito ugodna.

Smart Hybrid Vehicle by Suzuki je lagan i optimalan hibridan sustav koji je posebno dizajniran za kompaktne automobile jer, osim što iznimno poboljšava učinkovitost goriva, smanjuje masu automobila te dodatno štedi prostor.

http://www.unikomerc-automobili.hr/