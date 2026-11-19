Bijeli Yugo GV iz 1986. godine, s tek 195 kilometara na brojaču, prodan je na američkoj aukciji za nevjerojatnih 50.000 dolara. Posebno je zanimljivo da je samo pola sata prije završetka nadmetanja cijena iznosila 15.000 dolara, a onda je uslijedila prava borba kolekcionara.

Riječ je o automobilu o kojem je tportalova Autozona pisala prije nekoliko dana, dok je aukcija na platformi Bring a Trailer još trajala. Tada je najviša ponuda iznosila 12.000 dolara, već trostruko više od početne cijene Yuga na američkom tržištu sredinom osamdesetih. No nitko nije mogao sa sigurnošću predvidjeti koliko će se situacija promijeniti u završnici.

Aukcija je zaključena 17. studenoga, nakon ukupno 37 ponuda. Pobjednička ponuda iznosila je 50.000 dolara, a automobil je pripao kupcu koji je nastupao pod korisničkim imenom Ricrocs.

Od 15.000 do 50.000 dolara u završnici aukcije

Još pola sata prije završetka aukcije činilo se da će Yugo postići zanimljivu, ali ne i senzacionalnu kolekcionarsku cijenu. Najviša ponuda tada je iznosila 15.000 dolara.

Međutim, kako se približavao kraj nadmetanja, zainteresirani kupci počeli su podizati uloge. Cijena je rasla sve brže, a posljednja ponuda zaustavila se na čak 50.000 dolara.

Za usporedbu, kada je Yugo sredinom osamdesetih stigao na američko tržište, osnovna cijena modela GV iznosila je samo 3990 dolara. Drugim riječima, ovaj je primjerak prodan za više od 12 puta veću nominalnu svotu od tadašnje početne cijene novog automobila.

Naravno, usporedba ne uzima u obzir inflaciju, a konačna cijena ovog primjerka prije svega odražava njegovu kolekcionarsku posebnost.

Naime, riječ je o Yugu koji je tijekom gotovo četiri desetljeća praktički ostao netaknut. Na peteroznamenkastom brojaču stoji samo 121 milja, odnosno približno 195 kilometara, a automobil je sačuvan u iznimno izvornom stanju.

Četiri desetljeća proveo je u kolekciji holivudskog producenta

Njegova povijest dodatno objašnjava zanimanje kupaca. Yugo je kao nov nabavio James G. Robinson, filmski producent i dugogodišnji čelnik kompanije Morgan Creek Entertainment.

Robinson je bio povezan s brojnim poznatim holivudskim projektima, a njegova je kolekcija obuhvaćala mnogo skuplje i prestižnije automobile. Ipak, među njima se našao i skromni jugoslavenski mališan.

Yugo GV iz 1986. godine opremljen je 1,1-litrenim četverocilindričnim benzinskim motorom koji je razvijao 55 konjskih snaga. Snaga se na prednje kotače prenosi preko ručnog mjenjača s četiri stupnja prijenosa.

Automobil ima bijelu karoseriju, sivu unutrašnjost, čelične naplatke promjera 13 inča, stražnji brisač, krovni nosač i kasetofon. Posebno je zanimljivo što ima i klima-uređaj marke Frigette, naknadno ugrađen 1987. godine.

Prije prodaje zamijenjeni su motorno ulje i akumulator te je osvježeno gorivo. Uz automobil dolaze originalne upute za uporabu i servisna dokumentacija.

Sve to pridonijelo je njegovoj privlačnosti među kolekcionarima. Nije riječ o restauriranom primjerku kojem je naknadno vraćen tvornički izgled, nego o automobilu koji je tijekom desetljeća iznimno malo korišten.

Automobil kojem su se Amerikanci rugali danas vrijedi pravo bogatstvo

Kada je 1985. godine stigao u Sjedinjene Američke Države, Yugo je privukao pozornost ponajprije niskom cijenom. Za samo 3990 dolara američki su kupci mogli dobiti novi automobil, što je u tadašnjim okolnostima bila iznimno povoljna ponuda.

No njegova američka karijera nije prošla bez problema. Skromne performanse, kvaliteta izrade i problemi s pouzdanošću brzo su ga pretvorili u čestu metu automobilskih kritičara i televizijskih komičara.

Četiri desetljeća poslije situacija je posve drukčija. Dobro očuvani primjerci postaju sve zanimljiviji kolekcionarima, posebno kada imaju iznimno malu kilometražu i dokumentiranu povijest.

Upravo takav automobil sada je promijenio vlasnika za 50.000 dolara.

Naravno, to ne znači da obični Yugo danas vrijedi približno toliko. Riječ je o iznimnom primjerku, čiju vrijednost određuju rijetko stanje očuvanosti, vrlo mala kilometraža i neobična povijest.

No teško je pronaći bolji primjer koliko se percepcija nekog automobila može promijeniti tijekom vremena. Ono što je nekada bilo najjeftinije novo vozilo na američkom tržištu danas je na aukciji postiglo cijenu koja bi prije 40 godina zvučala potpuno nevjerojatno.