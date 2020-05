I nakon jednotjednog svakodnevnog korištenja Hybrid4 PHEV-a u kombiniranim uvjetima vožnje naši dojmovi o ovoj plug-in hibridnoj verziji Grandlanda X su odlični

Nakon što smo u mjesecu siječnju ove godine bili na premijeri prvog plug-in hibridnog (PHEV ili Plug-In Hybrid Electric Vehicle) Opelovog modela Grandland X i stekli prve dojmove o ovom SUV-u s posve novim pogonom, sada smo na testu imali serijsku verziju oznake Grandland X 5-door Ultimate Hybrid4. Namjerno kažemo - serijsku, jer verzija koju smo vozili na premijeri je još bila prototipna, pretproizvodna verzija Grandland X PHEV-a. Sada je ona prava serijska verzija stigla i na hrvatsko tržište i prilično nas je zanimalo kako će se ona ponašati u svakodnevnom životu, u kombinranim uvjetima, s određnim odmakom od posve razumljive fascinacije premijerom.

Grandland X Hybrid4 s plug-in hibridnim pogonom već nam u svojoj oznaci Hybrid4 govori da se radi o AWD pogonu na sva četiri kotača. Ovaj model kombinira snagu 1,6-litrenog benzinskog motora i dva električna motora, jednog sprijeda, a drugog straga. No samom pogonu ćemo se vratiti nešto kasnije u tekstu.

Sam plug-in model Grandland X Hybrid4 svoju je svjetsku premijeru imao na autosalonu IAA u Frankfurtu ujesen 2019. godine. Sam model Opel Grandland X kompaktni je crossover SUV, kojeg je njemački proizvođač Opel, dio grupacije PSA, službeno predstavio na IAA u Frankfurtu u rujnu 2017. godine, a u prodaju je stigao u rujnu iste godine. Temelji se na PSA EMP2 (Efficient Modular Platform 2) platformi i usko je povezan s drugom generacijom Peugeota 3008. Grandland X zamjenjuje model Opel Antaru, a od kolovoza 2019. i Opel Zafiru. Proizvodnja svih modela Grandland X je u njemačkom pogonu Opela u Eisenachu, u fleksibilnom proizvodnom procesu koji se može prilagoditi trenutnim potrebama tržišta za pojedinim izvedbama ovog modela. To znači da se i benzinske i dizelske verzije, kao i plug-in hibridna verzija rade na istoj PSA EMP2 platformi vozila.

Vanjski izgled i dimenzije Riječ je kompaktnom automobilu dimenzija; dužina 4477 mm, širina 1856 mm (2098 mm s otvorenim retrovizorima), visina 1609 mm, dok mu je međuosovinski razmak 2675 mm. Visina od podloge je 188 mm. Već prema dimenzija se vidi da su sve verzije, bilo da je riječ o konvencionalnim motorima ili PHEV-u prema vanjskim dimenzijama identične. Razlika je naravno u njihovim težinama, pa se tako one kreću od; benzinskih verzija koje su teške uključujući vozača i različite razine opreme od 1370 do 1500 kg, dizelskih od 1435 do 1575 kg, a PHEV verzija od 1810 do 1875. Naravno, treba reći i da PHEV verzije imaju dvije razine pogona – prva je s FWD (Front Wheel Drive) pogonom na prednje kotače s benzinskim 1,6-litrenim motorom i sprijeda montiranim elektromotorom, dok je druga AWD s pogonom na sva četiri kotača koja ima benzinski 1,6-litreni motor i jedan sprijeda montirani elektromotor te još jedan elektromotor straga, na stražnjoj osovini. Ono što je posve razumljivo je volumen prtljažnika (ISO 3832), jer PHEV AWD verzija Hybrid4 ima nešto manji volumen od verzije s motorima s unutarnjim izgaranjem. Tako PHEV verzija ima volumen od 390 litara, a kada se spuste nasloni stražnjeg reda sjedala sustavom FlexFold u omjeru 60/40 onda je volumen 1528 litara. S druge strane verzije s benzinskim i dizelskim motorima imaju volume 514 i 1652 litre. Ovdje treba voditi računa još o dvije stvari, ali to vrijedi za sve verzije bez obzira na vrstu motora, a to je da se volumen prtljažnika smanjuje u ovisnosti da li imate rezervni kotač za 26 litara (naša testna verzija je imala standarad kit za popravak guma umjesto rezervnog kotača), kao i za dodatnih 26 litara ako imate ugrađen audio sustav Denon® Premium Sound System. Ipak treba reći, PHEV verzija ima i manji ugrađeni rezervoar goriva zbog manje potrošnje od 43 litara, u odnosu na klasične verzije s voluimenom spremnika goriva od 53 litara. Sam proizvođač ne navodi volumen prtljažnika PHEV verzije s PWD pogonom, no za pretpostaviti je da ova verzija ima nešto veći volumen prtljažnika od PHEV AWD verzije. Sama baterija u PHEV modelima je ugrađena ispod stražnjih sjedala kako bi se optimizirao prostor u unutrašnjosti i prtljažniku.

Dimenzije felgi na našem testnom modelu su opcijske aluminijske felge (7 J x 19) i gume dimenzija 205/55R19. Možda će vas začuditi ovaj podatak, ali o ovoj temi smo govorili i kod modela Grandland X Ultimate D1.5DTH S/S (96kW/130KS) MT6, koji je imao alu-felge 7.5 J x 18 sa zimskih gumama 225/55R18. Uz ove dimenzije felgi i guma sam model Grandland X ima i ulaznu verziju felgi 7 J x 16 i gume dimenzija 215/70R16. Rekli smo da se užom gaznom površiom gume dobilo na agilnosti vozila te na uštedi u potrošnji goriva, a treba dodati i da gume dimenzija 205/55R19 karakterizira A klasa držanja po mokrom (druge dvije imaju nešto lošiju B klasu), ali i za 2 dB nižu razinu buke kotrljanja – 69 dB (druge dvije 71 dB).

Izvana, Grandland X Hybrid4 PHEV izgleda prilično dojmljivo, pogotovo u ovoj dvobojnoj crno-bijeloj izvedbi u kojoj se velike, profilirane plohe karoserije metalik biserno bijele boje sjajno uklapaju u crno obojene površine krova, prednje haube, bočnih retrovizora, prednje maske te plastičnih obloga na boku i na stražnjoj strani. Dodatno je tu i srebrna boja metalnih štitinika sprijeda i straga, kaoi kromirani krovni uzdužni nosači. Ovom kombinacijom se dobilo na izduženosti i niskom profilu cijelog automobila, čime je naglašena i njegova dinamika. U Ultimate verziji su i standardna potpuno LED AFL 3 prednja svjetla specifičnog i prepoznatljivog izgleda (Pomoć pri upotrebi dugih/kratkih svjetala, uključujući automatska prednja svjetla i brisače, Prednja poziciona LED svjetla). I stražnja strana je prilično zanimljiva, jer peta vrata nisu napravljena od ravnim ploha, već su i ona zanimljivo profilirana, kao i cijela stražnja strana od krova pa do najdonjeg dijela, uključujući i stražnja LED svjetla. Iako je Grandland X imao premijeru u rujnu 2017., rekli smo već to kada smo govorili o nedavno testiranom modelu Grandland X Ultimate D1.5DTH - ne osjeća se da bi PHEV verzija dizajnerski trebala neke preinake.

Kabina i sustavi pomoći vozaču Iznutra, Grandland X izgleda podjednako dojmljivo. Korišteni materijali dobri su na dodir, vizualni dizajn interijera vrlo je privlačan. Sve važne kontrole nalaze se u neposrednoj blizini vozača, tako da lako možete doći do svih tipki, ladica i slično. Multimedijskim 8-inčnim zaslonom osjetljivim na dodir možete upravljati dodatnim tipkama izbornika, ali djeluje i s glasovnom kontrolom. Naš testni automobil sadrži Navi 5.0 IntelliLink (Dvostruka prozorska antena s krovnim dijelom oblika peraje, 6 zvučnika). Tu je i standardni Paket Park & Go 2 (Vanjski retrovizori u boji vozila, grijani električno podesivi i preklopivi, osvjetljenje tla kod prednjih vrata, Upozorenje na vozilo u mrtvom kutu, Pomoć pri parkiranju sprijeda i straga, napredna, Stražnja kamera). Tu je i standardni Zimski paket 1 (Grijanje prednjih sjedala, Kožni upravljač s tri kraka i obrubom srebrne boje, Kontrole radija na upravljaču, Upravljač s komandama, grijani), kao i standardni Sigurnosni paket (Senzor pokazatelja sustava koji otkriva umor vozača, Paket Sight & Light, Senzor za prevenciju sudara, Senzor i pokazivač za pomoć pri držanju trake). Naša tetna verzija je imala i opcijski paket s prilagodljivim tempomatom (ACC), Speed Govenor & Stop/Go, Advanced te Paket pomoci vozacu 3: Park & Go, Sportske aluminijske papučice, prijenosni induktivni punjac za bežične uređaje, kao i zatamnjena stražnja bočna stakla (Rollo).

Standardan je i Paket svestranosti – paket Comfort (Spremišni prostor u podnici prtljažnika, Stražnja svjetiljka tipa plafonijere za osvjetljenje prtljažnika, Stražnje sjedalo s preklopivim i djeljivim naslonom te središnjim naslonom za ruku) te ambijentalno osvjetljenje unutrašnjosti, centralne konzole i vrata. Tu je i automatska klimatizacija, dvozonska, s elektroničkom kontrolom. Naša testna PHEV verzija je imala i izvanredno udobna ergonomska aktivna prednja sportska sjedala s potpisom AGR kampanje za zdrava leđa, izvedena u vrlo kvalitetnoj crnoj koži. Ona se električnim putem mogu prilagoditi u 8 smjerova. Ono što će mnoge osobe visokog rasta svakako razveseliti je to što se bedreni dio sjedala može izvlačiti i tako produljiti vodoravni, sjedeći dio prednjih sjedala. U ovim sjedalima doista sjedite udobno kao u najfinijoj ergonomskoj kožnatoj fotelji.

Naravno, u unutrašnjosti Grandlanda X, već smo to rekli i kad smo vozili prethodne dvije izvedbe, nedostaje moderno digitalno uređenje kokpita, ali se osjeća i izostanak kvalitetnijih, profinjenijih materijala kabine poput onih za gornju ploču. No to je nešto na što će sam proizvođač voditi računa kada bude išao u osvježenje aktualne linije Grandlanda X. Uostalom, da Opel to zna, vidjeli smo i u posljednjoj generaciji npr. modela Opel Astra.

Putnici straga uživaju gotovo isti luksuz kao vozač i suvozač ispred. Tri odrasle osobe imaju dosta prostora straga, a stražnji središnji naslon za ruku može se koristiti i kao otvor za dulje komade, poput npr. skija. Kada govorimo o praktičnosti, vrata prtljažnika reagiraju na pokrete nogom ispod branika i otvaraju se električno. Zahvaljujući tamnijoj nijansi, termoizolacijsko zastakljivanje stražnjih prozora Solar Protect ne samo da štiti od sunčevih zraka, već i od znatiželjnih pogleda izvana, a tu su i rolete na stražnjim vratima kao dodatna opcija. Grandland X Hybrid4 nudi i novu OpelConnect uslugu. Korisne funkcije, poput Navigacije uživo s prometnim informacijama u stvarnom vremenu, provjere ključnih podataka o vozilu putem aplikacije, izravna veza s pomoći na cesti i hitnim pozivom, daju vozaču i putnicima dodatni mir. Pomoć možete dobiti u roku od nekoliko sekundi crvenim gumbom. Ako se zatezači sigurnosnih pojaseva ili zračni jastuci aktiviraju, poziv za hitnu pomoć aktivira se automatski.

Plug-in hibridni AWD pogon PHEV verzije Opel Grandland X Hybrid4 pokreće 1,6-litreni turbobenzinac i dva električna motora za ukupnu sistemsku snagu do 300 KS (221 kW), okretni moment je nevjerojatnih 520 Nm. Prema WLTP, potrošnja goriva (ponderirano, kombinirano) je 1,4-1,3 l/100 km, emisija CO₂ 32-29 g/km (NEDC: 1,6-1,5 l/100 km, 36-34 g/km CO₂). Četverocilindrični motor s unutarnjim izgaranjem snage 200 KS (147 kW) posebno je dizajniran da zadovolji potrebe hibridnog vozila. Hibrini plug-in sustav je uparen s elektrificiranim 8-brzinskim automatskim mjenjačem, koji je sjajno uklopljen u ovaj tip pogona, a na izbor imate i ručni način mijenjanja brzina polugicama na kolu volana. Ubrzanje od 0 do 100 km/h je sjajnih 6,1 sekundi, a maksimalna brzina Grandlanda X Hybrid4 iznosi 235 km/h i nije elektronički ograničena. Praktična provjera na njemačkim autocestama u siječnju na premijeri PHEV-a, bez ograničenja krajne brzine u spomenutom području, nam je tu privilegiju i omogućila, iako nismo stisnuli 'gas do daske', no bili smo vrlo blizu te cifre. Ipak pazili smo na sigurnost ostalih sudionika u prometu, ali i ograničenja krajnje brzine od 210 km/h zimskih pneumatika dimenzija 205/55R19 . U biti nam je više bila zanimljiva činjenica o potencijalnoj snazi ovako deklariranog plug-in hibridnog pogona od ukupno 300 KS.

Električna jedinica sastoji se od dva elektromotora sprijeda i straga. Snaga prednjeg električnog pogona odgovara 81 kW (110 KS), a snaga stražnjeg 83 kW (113 KS). Prednji elektromotor prenosi snagu na prednje kotače pomoću elektrificiranog 8-brzinskog automatskog mjenjača. Drugi elektromotor i diferencijal integrirani su u stražnju osovinu. Ovaj drugi električni pogon pretvara Grandland X Hybrid4 u vozilo s trajnim pogonom na svim kotačima s optimalnom vučom. Ono što je razumljivo u PHEV varijanti s AWD pogonom je izostanak klasičnog kardanskog vratila koji pogoni stražnju osovinu. Za to sada uopće nema potrebe, a to je i dodatna ušteda u težini i naravno, mehničkim komponentama. Opel Grandland X Hybrid4 može proći do 59 kilometara u čisto električnom načinu vožnje u WLTP voznom ciklusu (67-69 km prema NEDC). Studije su pokazale da u Njemačkoj 80 posto svih dnevnih putovanja prelazi udaljenost ispod 50 km, tako da bi za te kupce Grandland X Hybrid4 mogao cijelo vrijeme potencijalno voziti sa nultom emisijom. Slični se podaci tako mogu uzeti i za Hrvatsku. Treba samo spomenuti da se osim modela Grandland X Hybrid4 s pogonom na sve kotače, u ponudi nalazi i verzija Hybrid (bez oznake 4) s FWD (Front Wheel Drive) pogonom na prednja dva kotača. U ovoj verziji snaga benzinskog motora je 180 KS (132 kW), a najveći okretni moment motora s unutarnjim izgaranjem je 300 Nm pri 3000 okr./min. Ukupna sistemska izlazna snaga benzinskog motora i jednog elektromotora je 224 KS (165 kW). Njegov domet čisto na struju je 57 km prema WLTP-u.

Prvi Opelov plug-in hibridni pogon na sve kotače kombinira ono najbolje od električnog pogona i motora s unutarnjim izgaranjem - za snažne performanse i koristan električni raspon. Dinamičnu vožnju u svakom trenutku osiguravaju četiri načina vožnje: 'električni', 'hibridni', 'pogon na sve kotače' i 'sport', omogućujući vozačima da prilagode karakteristike automobila svojim željama ili specifičnim uvjetima vožnje. Na primjer, odabirom 'Hybrid' automobil može automatski odabrati svoj najučinkovitiji način pokretanja, s mogućnošću prelaska na 'Electric' za vožnju sa nultom emisijom kada dosegnu centar grada. 'E-save' mod štednje omogućava zaštitu električne energije pohranjene u visokonaponskoj bateriji (snaga 90 kW, kapacitet 13,2 kWh, napon 240–400 V/Ah) za kasniju upotrebu, npr. za vožnju na područjima koja su ograničena na električna vozila. 'Sport' omogućava dinamičniju vožnju kombinirajući snagu motora i elektromotora. Odabirom 'AWD' omogućuje se maksimalna trakcija na svim vrstama cesta, pa tako i izvan asfaltiranih prometnica.

Kako funkcioniraju 4 načina vožnje? 'Hibridni' način rada fokusira se na optimizaciju potrošnje goriva u vozilu. Motor s izgaranjem i električni motori djeluju zajedno ili naizmjenično, ovisno o uvjetima vožnje i stilu vožnje. U načinu rada "Electric", Grandland X Hybrid4 pokreće isključivo električna energija. U većini slučajeva pogon se isporučuje sa stražnjim elektromotorom, plus prednjim motorom kada vozaču treba više snage pritiskom na gas. Prilikom pokretanja, motor za izgaranje privremeno je dodatno uključen radi maksimalne snage. Najveća brzina u čistom električnom pogonu je 135 km/h. U načinu rada 'pogon na svim kotačima' Grandland X Hybrid4 pokreću prednji i stražnji kotači. Najveća brzina u pogonu na sve kotače iznosi 135 km/h. Način 'Sport' kombinira snagu motora s izgaranjem i električni motor za posebno dinamičan stil vožnje. Izlazna snaga sustava jednaka je najvećoj izlaznoj snazi ​​motora s unutarnjim izgaranjem plus električna snaga motora u određenom vremenskom trenutku. Na primjer, Grandland X Hybrid4 s benzinskim motorom snage 200 KS (147 kW) i dva elektromotora (sprijeda / straga: 81 / 83 kW) i jednom baterijom od 90 kW ima sistemsku snagu do 300 KS (221 kW).

Budući da je struja jeftinija od benzina, vozači mogu uštedjeti novac kada redovito dopunjavaju bateriju, umjesto što u samo vozilo ulijevaju fosilno gorivo. Ovisno o lokalnim cijenama i pređenim udaljenostima, to može značajno sniziti račune za energiju. Vrijeme punjenja ovisi o vrsti punjača koji koristite. Uz kabel isporučen s vozilom za punjenje iz kućne utičnice, Opel nudi uređaje za brzo punjenje na javnim postajama u nekim zemljama, ali i 'zidne kutije' kod kuće. Na primjer, baterija se može u potpunosti napuniti za otprilike dva sata pomoću 7,4 kW Wall box-a.

Da bi punjenje bilo još praktičnije, Grandland X Hybrid4 će imati koristi od namjenskih rješenja za elektrificirana vozila koja pruža Free2Move Services, marka PSA Group-e za mobilnost. Lako ih je koristiti putem aplikacije 'myOpel'. Ponuda uključuje ​​kartu za punjenje, koja omogućuje pristup više od 125.000 postaja za punjenje u Europi, i planer putovanja, koji sugerira najbolje rute na temelju preostalog dometa automobila i prikazuje lokaciju stanica za punjenje duž rute. Povezana navigacija putem Navi 5.0 IntelliLink infotainment sustava vodi računa o pronalaženju ruta i vodilja do odabrane stanice za punjenje. Aplikacija 'myOpel' omogućava provjeru stanja napunjenosti baterije ili programiranje vremena punjenja na zidnoj kutiji kod kuće. Vlasnici Grandland X Hybrid4 također mogu prilagoditi klimu ili grijanje pomoću 'daljinskog upravljača' iz udobnosti svoje dnevne sobe. Kako bi se dodatno poboljšala učinkovitost, Grandland X Hybrid4 ima regenerativni sustav kočenja kako bi se povratila energija proizvedena pri kočenju ili usporavanju. Za tu svrhu se koristi 'B-funkcija' pomicanjem ručice automatskog mjenjača, a time se smanjuje i potreba za prečestim pritiskanjem pedale kočnice. Za daljnje korištenje visokonaponskog električnog sustava, Grandland X Hybrid4 opremljen je električnim kompresorom za klimatizaciju i električnim grijačem. Opel nudi garanciju od 8 godina ili 160.000 km.