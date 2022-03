[FOTO/VIDEO] Ovo je Jaguar Vision Gran Turismo Roadster, treći potpuno električni virtualni gaming sportski automobil

Jednosjed s otvorenim kokpitom pokreću tri električna motora ukupne izlazne snage od više od 1020 KS (750 kW) i trenutni, maksimalni okretni moment od 1200 Nm. Ubrzanje od 0-96,6 km/h je za manje od dvije sekunde, a maksimalna brzina veća od 322 km/h

Evo što je rekao Oliver Cattell-Ford, dizajner ektserijera: 'Kao dizajneru automobila, biti dio tima koji je isporučio tri virtualna automobila za seriju Gran Turismo bio je projekt iz snova. Od otkrivanja Vision GT Coupéa 2019. i Vision GT SV 2020., željeli smo odabrati savršen način da predstavimo punu liniju tri automobila zajedno kada smo otkrili Roadster – Gran Turismo 7 je savršen način da učini to.

Vizualni efekt je dramatičan i ne bi izgledao neumjesno ni na jednoj stazi diljem svijeta, od ulica noćnog Tokija do kalifornijske trkaće staze Laguna Seca.'

Snaga iz baterije se dovodi do tri lagana, snažna i kompaktna motora, razvijena korištenjem iskustva iz Formule E Jaguar Racinga. S jednim motorom na prednjoj i dva na stražnjoj osovini, ogromna ukupna snaga i elektrizirajući trenutni okretni moment. Igrači će to sami iskusiti kada ubrzaju daleko od startne linije na svom putu do maksimalne brzine.

Iskustvo dodatno poboljšavaju nove značajke koje je Polyphony Digital razvio za Gran Turismo 7 koji je dostupan za PS4™ i PS5™ konzole od 4. ožujka.