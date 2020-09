[FOTO/VIDEO] Novi Volkswagen ID.4: Snažan dizajn potpuno električnog SUV-a, velika unutrašnjost te revolucionaran koncept rukovanja

VW ID.4 ulazi u najveći tržišni segment kompaktnih SUV vozila na svijetu, a sa svojim elektromotorom od 150 kW (204 KS) i baterijom kapaciteta od 77 kWh ostvaruje doseg i do 520 km

S modelom ID.4 marka Volkswagen prvi put nudi potpuno električni SUV. Ovaj model nudi prostor, fleksibilnost i sve prednosti koje kupci cijene kod SUV vozila. Model ID.4 svestrani je automobil koji nudi istovremeno sportsku i komfornu vožnju bez ikakvih napora.

Baterija pohranjuje do 77 kWh energije (neto) i omogućuje doseg do 520 km (WLTP). Smještena je ispod putničkog prostora, čime je osigurano nisko težište. E-motor koji je smješten na stražnjoj osovini razvija snagu od 150 kW (204 KS) – dovoljnu za ubrzanje od 0 do 100 km/h za 8,5 sekundi i najveću brzinu od 160 km/h. Uz snažnu trakciju stražnjeg pogona i razmak od tla od 21 centimetra električni se SUV dobro snalazi i na laganom terenu.