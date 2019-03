Znate li što su to 'sharenting' i digitalna tetovaža djece? Dobro razmislite prije no što objavite novi post o svojem mališanu

Prva generacija klinaca postprivatnog društva postaje punoljetna i gugla intimne podatke o sebi, za koje nisu ni znali da postoje, niti su davali roditeljima zeleno svjetlo za njihovu objavu. Hoće li se stidjeti, zbuniti, zabrinuti, ljutiti? Roditelji su najveći prekršitelji privatnosti svoje djece, ostavljajući potencijalno štetne digitalne otiske mnogo prije nego što ona mogu dati pristanak za to, zaključuje magazin Forbes

Još je istraživanje globalnog proizvođača sigurnosnog softvera AVG iz 2010. pokazalo da je u Sjedinjenim Državama 92 posto majki stavljalo na društvene mreže fotografije djece mlađe od dvije godine, u pet zemalja EU-a (Francuskoj, Italiji, Britaniji, Njemačkoj, Španjolskoj) 73 posto, a u Kanadi 84 posto mama.

Digitalno rođeni i prije poroda

To istraživanje u deset informatički najrazvijenijih zemalja pokazalo je da je 33 posto djece digitalno rođeno u šestom mjesecu stvarnog života. U Španjolskoj je 12, u Kanadi devet, a u Njemačkoj i Italiji sedam posto roditelja bebama otvaralo e-poštu, oblikujući im digitalni identitet prije nego što su je sami bili sposobni otvoriti. London School of Economics (LSE) u novom je izvješću došla do podatka da tri četvrtine roditelja u Velikoj Britaniji stavlja online fotografije ili videosnimke djece barem jednom mjesečno, a do djetetove 13. godine nagomilaju ih 1300.