Zmaj velikog srca: Unatoč okrutnoj bolesti, ne odustaje od misije uveseljavanja djece

Umjesto da boji jaja, Goran Čučković odlučio je u ovo preduskrsno vrijeme razveseliti najmlađe, posebno one koji su u domovima i bolnicama. 'Zmaj Anđelko i dugački rep', slikovnica koju je napisao 2016. godine, a ilustrirala ju je Milica Vezmar Basara, dobila je ekstenziju u obliku istoimene društvene igre koja će biti podijeljena napuštenoj i bolesnoj djeci

'Riječ je o rijetkoj genetskoj bolesti za koju se ne zna od čega dolazi i jedino što je sigurno to je da nema lijeka. Djeluje podmuklo i uzima te malo-pomalo. Pokušavam alternativnim metodama zaustaviti progres, ali teško to ide. Sada sam kao beba u kolicima', kaže nam Goran dok sjedimo u njegovu domu okruženi gomilom igračaka.

Sve do prije pet godina Goran, danas četrdesetogodišnjak, bio je običan, obiteljski čovjek iz Velike Mlake pokraj Zagreba. Radio je kao mikser slike na HRT-u, u slobodno vrijeme bavio se fotografijom, uživao u trenucima s obitelji, a onda je jednog dana primijetio da mu slabi lijeva noga.

Slikovnice, autići, plišanci - sve što klinci vole. Unatoč bolesti, on je, poput zmaja Anđelka, nasmijan. Prihvatio je situaciju takvu kakva jest i gura dalje. Želja mu je da Anđelko usreći do Uskrsa one koji nemaju, koji su napušteni ili poput njega bolesni.

'Napravljeno je tisuću komada i sedamsto komada ćemo podijeliti, a ostatak ćemo ostaviti za prodaju kako bismo mogli dijelom financirati sljedeću slikovnicu', pojašnjava Goran i navodi pomalo bizaran problem s kojim je suočen.

Dostava skuplja od igre

Naime, trošak dostave igre je tri puta veći od njezine izrade. A izradu je potpomoglo nekoliko tvrtki, jer nije mogao sam to financirati, ali prije svih njih portal Njuškalo.

'Oni su uz mene od prvog dana i moram im zahvaliti. Sada sam se našao u pomalo neobičnoj situaciji oko dostave paketa jer ispada da je ona puno skuplja od same igre. Ali nadam se da ćemo i to nekako uspjeti riješiti', naglašava.

Stoga ako ovo čita netko tko ima kurirsku službu ili je voljan ideju financijski ili bilo kako drugačije pogurati, sve potrebne kontakt podatke može pronaći na stranici Zmaj Anđelko pomaže djeci.