Zlatan Mijo Jelić: Nisam počinio niti jedan zločin za koji me oputužnica BiH tereti

General HVO-a Zlatan Mijo Jelić, kojem će predsjednik Zoran Milanović u Kninu dodijeliti odlikovanje, ocijenio je politikanskima žestoke reakcije koje su pristigle iz Bosne i Hercegovine, uključujući zahtjev Milanoviću na naloži njegovo izručenje Sarajevu zbog optužnice za ratne zločine. Osvrnuo se i na riječi predsjedatelja Predsjedništva BiH-a Šefika Džaferovića, koji je Milanovića pozvao da odustane od planirane predaje odličja Jeliću

'Što se tiče Džaferovića, on bi trebao biti zadnji koji bi trebajo pričati o civilizacijskim vrijednostima, s obzirom na to da je on 1993. bio šef obavještajne službe. Taj gospodin je bio jedan od glavnih dužnosnika SDA koji je davao odobrenja mudžahedinima koji su vršili likvidacije Srba i Hrvata', rekao je Jelić za N1.

Komentirao je spor koji se trenutno vodi na sudu u Sarajevu.