Zgrada Sabora bit će osvijetljena ljubičasto za prijevremeno rođenu djecu

U povodu Međunarodnog dana svjesnosti o prijevremeno rođenoj djeci, zgrada Hrvatskoga sabora bit će večeras osvijetljena ljubičasto od 17 do 24 sata, priopćeno je iz Hrvatskog sabora.

Sabor se osvjetljavajući zgradu ljubičastom bojom tradicionalno uključuje u akciju senzibiliziranja javnosti o problematici prerano rođene djece podupirući tako Klub roditelja nedonoščadi „Palčići“, udrugu koja je pokrenula tu inicijativu.

Prema podatcima, jedno od desetero djece rodi se prije vremena, a u Hrvatskoj je to više od 2600 djece na godinu. Uz stručnost i posvećenost visokoobrazovanih medicinskih djelatnika, prijevremeno rođenoj djeci nužni su specifični medicinski uređaji, no posljedice prijevremenog rođenja, uza sve to, mogu biti trajne i vrlo ozbiljne.

Prijevremeno rođenje je vodeći uzrok smrtnosti dojenčadi i drugi vodeći uzrok smrtnosti djece mlađe od pet godina. Svake godine, zbog prijevremenog rođenja, u svijetu umire milijun djece.

Međunarodni dan svjesnosti o prijevremeno rođenoj djeci obilježava se 17. studenoga diljem svijeta, među ostalim i osvjetljavanjem poznatih građevina ljubičastom bojom koja simbolizira osjetljivost i iznimnost.