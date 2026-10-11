Zelenski poslao Putinu poruku: 'Dajte nam 60 dana i organizirat ćemo izbore'

"Molim vas, recite Putinu da nam da dva mjeseca, 60 dana potpunog primirja, 60 dana i mi ćemo organizirati izbore", rekao je Zelenski za ABC-jev "This Week".

Trump je u subotu kritizirao Zelenskog zbog napada na ruske rafinerije nafte dan nakon što su Sjedinjene Države privremeno ukinule sankcije na rusko gorivo koje su osmišljene da bi Moskvu lišile prihoda za financiranje rata u Ukrajini.

"Mislim da je vrijeme da Ukrajina dobije novog predsjednika", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući.