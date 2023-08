Zbog zabrane rada pao promet trgovina nedjeljom, no zato subote debelo nadoknađuju

Prošlo je mjesec dana otkako se provodi zabrana rada nedjeljom. Podaci Porezne uprave o fiskalizaciji tijekom srpnja pokazuju da je promet nedjeljom, s obzirom na broj otvorenih trgovina, ipak malo manji u odnosu na te dane lani, i to od 6 do 17 posto. Promet se, sudeći prema podacima, prelio najviše na subotu - veći je od 15 do 26 posto u odnosu na isti mjesec 2022, donosi HRT.

Zabrana rada nedjeljom odnosi se i na cvjećarnice. Tko tada planira obići groblje, mogao bi ostati bez cvijeća. Traže izuzeće jer na groblje se ide nedjeljom i blagdanima.