Po jednom od glavnih modela predviđanja širenja pandemije covida-19 u Sjedinjenim Državama u ponedjeljak je, zbog preranog izlaska iz izolacije u nekim dijelovima zemlje, znatno povećano očekivanje broja umrlih od te bolesti do 4. kolovoza, sa 72.000 na gotovo 135.000. Po modelu Instituta za mjerenje i procjenu zdravlja (IHME) u procjeni od 29. travnja predviđalo se 72.433 umrlih do 4. kolovoza .

Nakon ovog povećanja model, koji su kritizirali kao preoptimističan, ulazi u rang procjena koje su iznijele druge ustanove. Neke su predviđale da će SAD već do početka lipnja prijeći 100.000 mrtvih.

Taj je broj u ponedjeljak povećan na gotovo 135.000 umrlih, navodi institut u priopćenju. Do danas je službeno potvrđeno 68.000 umrlih od koronavirusa.

Nova procjena uzima obzir ukidanje restrikcija na putovanje i okupljanje u nekim saveznim državama i pokretnost stanovnika primijećenu tijekom izolacije, a na temelju podataka dobivenih pomoću mobilnih aplikacija za navigaciju i drugih.

"Vidimo brojna žarišta na Srednjem zapadu", rekao je isti čas stručnjak u skupini, Ali Mokdad za CNN, prenosi AFP.

U internom dokumentu savezne administracije predviđa se također ponovni zamah pandemije sredinom svibnja i znatno povećanje dnevnog broja umrlih od covida-19 do 1. lipnja u odnosu na sadašnje razdoblje.

No Bijela kuća je rekla da to izvješće, koje je dobio New York Times, nije prošao provjere vladinih agencija.

Dokument na temelju modela Centra za kontrolu i prevenciju bolesti predviđa da će od covida-10 krajem svibnja umirati 3000 Amerikanaca dnevno dok sada, po podacima agencije Reuters, dnevno umire oko 2000 ljudi.

Po tim projekcijama će do kraja svibnja porasti i broj novozaraženih sa sadašnjih oko 25.000 dnevno na 200.000, prenosi list.

Na pitanje o izvješću koje je objavio New York Times glasnogovornik Bijele kuće Judd Deere je rekao da to "nije dokument Bijele kuće" te da nije iznesen "stručnoj skupini za koronavirus ili prošao provjeru saveznih agencija".

U SAD-u je covidom-19 do sada zaraženo 1,1 milijun Amerikanaca, po podacima agencije Reuters.