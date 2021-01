Zbog potresa raste broj novozaraženih: Cijela pošiljka Modernina cjepiva ide u Sisačko-moslavačku županiju

Potresom pogođeno područje Sisačko-moslavačke županije dobilo je prioritet u otpočetom procesu cijepljenja, a idući tjedan u tu županiju će biti poslana kompletna pošiljka Modernina cjepiva, piše u nedjelju Jutarnji list.

Dosad je u Hrvatskoj cijepljeno ukupno 30 tisuća ljudi, a samo u Sisačko-moslavačkoj županiji je do petka navečer cijepljeno 3036 osoba. U ponedjeljak stiže nova pošiljka od 17.550 doza cjepiva od proizvođača Pfizer/BioNTech, a u utorak će stići četiri tisuće doza Modernina cjepiva.

"Razgovarali smo s predsjednikom Vlade i mislim da će cijela ta Modernina pošiljka ići u Sisačko-moslavačku županiju. Tjedan kasnije u Hrvatsku stiže još 17.550 doza cjepiva Pfizer/BioNTecha i još šest tisuća Modernina", rekao je Capak.

No, masovno cijepljenje u Hrvatskoj počet će po svemu sudeći tek nakon što AstraZeneca uspije registrirati svoje cjepivo. Prva isporuka tog cjepiva u trebala je stići u zemlje EU, pa tako i u Hrvatsku još koncem prosinca, ali proizvođač i dalje čeka dozvolu europskih regulatornih tijela. Neslužbene informacije govore da bi do konca siječnja to cjepivo napokon trebalo biti registrirano, a kada počne distribucija, u Hrvatsku bi u njihovoj prvoj pošiljci trebalo stići više od 200 tisuća doza (od ukupno 2,7 milijuna koliko je Hrvatska naručila od tog proizvođača), piše Jutarnji list.